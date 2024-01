Novo vídeo de Chris Young mostra ele sendo empurrado, não começando uma briga de bar

Chris Jovem é acusado de começar uma briga com um burocrata do Tennessee em um bar – mas agora, um novo vídeo parece mostrar que ele não fez muita coisa… ou pelo menos é o que parece.

Você deve se lembrar… do cantor country foi preso no início desta semana, depois que autoridades policiais alegaram que ele foi físico com um agente da Comissão de Bebidas Alcoólicas do Tennessee, em Nashville, na noite de segunda-feira – isso depois que eles vieram verificar identidades e carteiras de motorista.

Aguardando sua permissão para carregar o vídeo do Facebook.

A declaração de prisão afirma que Chris bloqueou a saída dos agentes do TABC do bar em que estavam – alegando que ele colocou as mãos em um deles… e até mesmo alegando que bateu em um de seus ombros. Isso resultou em algum tipo de briga… e com Chris sendo autuado.

Ele está enfrentando acusações de conduta desordeira, resistência à prisão e agressão a um policial – mas com este novo vídeo aqui… muitos estão questionando se Chris fez alguma coisa.

O advogado de Chris tem criticado as acusações, insistindo nesses clipes do incidente – que estão circulando on-line dar em outro lugar – deixe bem claro… ele é inocente.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Seu cliente tem uma data de julgamento no final de fevereiro para responder por essas acusações … mas o advogado de Chris está pressionando para que elas sejam retiradas imediatamente e, com base no que está descrito aqui – ele pode ter razão. Certamente parece que Chris não começou nenhuma briga… o outro cara sim.