Novo vídeo mostra a reação instantânea de Sean Strickland nos bastidores após a derrota de Dricus du Plessis

A primeira atuação de Sean Strickland como campeão do UFC não saiu como planejado.

O agora ex-campeão dos médios do UFC lançou um vídeo dos bastidores esta semana documentando o antes e o depois de sua luta principal no UFC 297 contra Dricus du Plessis. A filmagem, publicada no canal de Strickland no YouTube, mostra a chegada de Strickland à Scotiabank Arena de Toronto ao lado de seu companheiro de equipe Chris Curtis, a dupla se aquecendo nos bastidores sob o olhar atento do campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira, e a reação imediata de Strickland após sua derrota por decisão dividida.

Depois de uma disputa acirrada, um juiz marcou 48-47 para Strickland, enquanto outros dois entregaram 48-47 para o desafiante sul-africano du Plessis.

Assista à jornada de Strickland acima.

“Depois que aquele olho se abriu, cara, eu simplesmente não conseguia ver nada”, disse Strickland depois de retornar ao vestiário com seu time. “Bem-vindo à luta. Eu me sinto como Chris Curtis. Vou começar a me chamar de Chris Curtis.”

Desde então, Strickland culpou o corte que sofreu no meio da luta devido a uma cabeçada acidental como o catalisador de sua derrota. “Eu não tomei o caminho do covarde e disse ao médico que não poderia ver e não consegui contestar”, escreveu Strickland no Instagram após o UFC 297. “A única razão pela qual você aceitou um round meu é porque eu não pude não vejo. Eu venci aquela luta, o mundo sabe que venci essa luta. O cinturão que te deram nunca vai fazer de você um campeão, aproveite.”

O CEO do UFC, Dana White, revelou após a luta que marcou a luta para Strickland, mas disse que o UFC não planeja marcar uma revanche imediata entre Strickland e du Plessis.