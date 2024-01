Novos detalhes de saúde revelados sobre Kate Middleton: “A vida dela estava em perigo real”

Tdele Domingo, 28 de janeiro de 2024o Espanhol canal Telecinco exibiu um novo episódio de ‘Festa,’ um programa que analisa os acontecimentos sociais e políticos atuais, tanto a nível nacional como internacional.

Com Ema Garcia no comando, a sua equipa de colaboradores revelou novos detalhes sobre o estado de saúde de Kate Middleton, recentemente internada no hospital sem muitas informações adicionais fornecidas pela Família Real Britânica.

Em ‘Festa,’ eles divulgaram tudo o que aconteceu e procuraram analisar por que existe tanto sigilo em torno do caso do Princesa de Gales.

“A verdade, nunca saberemos, a menos que a recuperação não avance como deveria, porque eles não terão escolha”, comentou um dos colaboradores.

Esta reflexão algo negativa deixou Ema Garcia com muitas dúvidas sobre o caso.

“Entre as informações disponíveis… Ela está bem agora? Sua vida está em perigo?” perguntou a Telecinco apresentador.

A resposta esteve longe de ser tranquilizadora e suscita intriga sobre o que aconteceu nos últimos dias.

“A vida dela corria grande perigo. A preocupação na Casa Real era palpável. O processo pós-operatório tornou-se complicado e sua vida teve que ser salva”, disse. jornalistas da mesa de discussão confessaram.

Declaração oficial do Palácio de Buckingham

“Sua Alteza Real, a Princesa de Gales, foi internada ontem no hospital para uma cirurgia abdominal planejada. A cirurgia foi bem-sucedida e espera-se que ela permaneça no hospital por dez a quatorze dias antes de voltar para casa para continuar sua recuperação. De acordo com de acordo com os conselhos médicos atuais, é improvável que ela retorne às suas funções públicas antes da Páscoa. A Princesa de Gales aprecia o interesse que esta declaração irá gerar”, alertou o Casa realsem mencionar nenhuma doença específica de Kate Middleton.

Tal foi a confusão gerada por esta declaração que os funcionários tiveram que emitir outra, negando qualquer tipo de doença cancerígena do Princesa de Gales.

“A única coisa que é real é a expressão preocupada no rosto do marido. Essa é a única imagem que vimos”, concluiu ‘Festa.’