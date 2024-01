Novos preços dos ovos SURPREENDEM brasileiros em 2024; veja quanto

Os preços dos ovos no mercado doméstico apresentaram novas quedas no início de janeiro de 2024, atingindo a menor cotação em dois anos, revelou um levantamento realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Universidade de São Paulo (USP), com sede em Piracicaba (SP). Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (15).

De acordo com o estudo, os valores dos ovos no país experimentaram uma redução significativa, refletindo em uma tendência de queda que persiste nos últimos meses. Consumidores têm se beneficiado com os preços mais acessíveis, enquanto o setor busca compreender os motivos por trás dessa variação.

Gripe aviária impulsiona exportações de ovos

O setor de exportações de ovos do Brasil alcançou um total de 25,4 mil toneladas no ano passado, englobando tanto produtos in natura quanto processados. Este aumento significativo nos embarques do alimento é atribuído aos impactos provocados pela gripe aviária, conforme análise do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), sediado na Universidade de São Paulo (USP) em Piracicaba (SP).

A presença da gripe aviária no cenário internacional gerou uma maior demanda por ovos brasileiros, impulsionando as exportações e proporcionando oportunidades para os produtores nacionais. A qualidade e a segurança dos ovos produzidos no Brasil têm sido reconhecidas, contribuindo para a expansão do mercado internacional.

“A quantidade é quase três vezes maior que o total escoado em 2022 e a mais alta em onze anos, segundo dados da Secex. Esse aumento das vendas externas é reflexo principalmente dos casos de Influenza Aviária que atingiram plantéis comerciais de diversos países, fazendo com que parte da demanda internacional fosse redirecionada para o Brasil”, disse o instituto de pesquisa.

A gripe aviária não apenas afetou negativamente a produção em alguns países, mas também aumentou a preocupação com a segurança alimentar, levando importadores a buscarem fornecedores confiáveis. Nesse contexto, o Brasil emergiu como um importante exportador no comércio internacional de ovos, aproveitando as oportunidades criadas pela conjuntura global.

Produtores oferecem descontos



Diante da natureza perecível dos ovos, produtores adotaram estratégias para escoar seus estoques, oferecendo descontos significativos. Conforme dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), em 14 de setembro, o preço dos ovos comerciais na caixa contendo 30 dúzias era de R$ 145. Contudo, no último dia 28, o valor foi reduzido para R$ 134, representando uma diminuição de 7,6%.

“A forte onda de calor que atinge grande parte do Brasil e a oferta abundante levaram muitos produtores a intensificarem os descontos para escoar o produto, visto que altas temperaturas reduzem a vida útil dos ovos”, disse Juliana Ferraz, analista do Cepea.

A medida de aplicar descontos visa evitar perdas decorrentes da perecibilidade do produto e estimular a movimentação no mercado. A redução de 7,6% no preço do ovo em duas semanas reflete a busca dos produtores por uma estratégia eficaz para lidar com o excedente de ovos, mantendo a viabilidade econômica da produção.

Consumidores têm se beneficiado dos preços mais acessíveis, enquanto o setor busca equilibrar a oferta e a demanda. A dinâmica do mercado de ovos permanece como um aspecto chave a ser monitorado pelos consumidores brasileiros, especialmente diante das flutuações nos preços e das condições de mercado em constante mudança.