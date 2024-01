Novos vídeos mostram tanque de tubarões do Atlantis Bahamas dois dias antes dos ataques de crianças

Alguns clipes – obtidos pelo TMZ – mostram os hóspedes entrando em um dos tanques do resort no último sábado… apenas dois dias antes de uma criança de 10 anos ser atacada por um dos tubarões.

Todos os hóspedes usam grandes capacetes brancos, enquanto os funcionários flutuam em trajes de mergulho mais tradicionais – e a proporção parece um pouco distorcida, com muito mais convidados do que funcionários flutuando.

Em termos de segurança ou não… não podemos dizer com certeza – não somos especialistas no assunto… e isso não foi tirado no momento do ataque, então não sabemos se esta for a mesma configuração que o resort tinha na segunda-feira – o que sabemos é que parece que um monte de turistas está se familiarizando com alguns tubarões enormes.