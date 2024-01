NSYNC não tem músicas novas, apesar do teaser de Justin Timberlake

Justin Timberlake dizer que ele esteve em estúdio com seus colegas de banda não é o que parece… não há nenhuma música nova do *NSYNC a caminho, mas eles emprestaram suas vozes para o álbum de JT.

O negócio é o seguinte… Justin deu aos fãs do *NSYNC a provocação final esta semana, quando ele contou Kelly Clarkson ele estava preparando algo com a boy band, levando muitas pessoas a acreditarem em novas faixas e potencialmente em uma turnê, aproveitando sua recente reunião.

Mas nossas fontes na RCA Records estão pisando no freio, nos dizendo… A provocação de Justin estava se referindo aos membros do *NSYNC gravando vocais de fundo para seu seu próximo álbum “Tudo que eu pensei que era.”

Disseram-nos quando Justin, Lance baixo , Joey Fatone , JC Chasez dar Chris Kirkpatrick se reuniram no ano passado para gravar “Better Place” para ‘Trolls Band Together’, eles também usaram o tempo juntos no estúdio para fazer os vocais para o novo lançamento de JT.

Também fomos informados que os chefões da RCA Records estão inflexíveis de que quando/IF *NSYNC fizer um retorno, precisa ser o som da própria banda e não o de Justin, o que também incluiria JC cantando metade das músicas principais com JT, assim como com todos os sucessos * Registros NSYNC.

Infelizmente para os fãs do *NSYNC, isso não é iminente… fomos informados de que Justin está a todo vapor com sua próxima turnê mundial e não há planos para que os antigos membros da banda se juntem a ele no palco.

Claro, não há dúvida de que os fãs estão clamando por um álbum de reunião e uma turnê do *NSYNC… e isso pode se tornar um fator no futuro. No momento, nossas fontes dizem que a RCA está preocupada com o caso de Justin. primeiro tropeço fora do portão.