Nubank agora permite receber dinheiro dos EUA pelo WhatsApp NESTE país

Na última quarta-feira (10), a Nu México, braço do Nubank no país, anunciou o lançamento de uma funcionalidade que possibilitará aos clientes receberem dinheiro dos Estados Unidos de maneira prática e rápida, diretamente pelo WhatsApp. Essa iniciativa é resultado de uma parceria entre a Nu México e a fintech americana Félix Pago, especializada em soluções de pagamentos internacionais.

A ferramenta recém-elaborada visa simplificar o processo de recebimento de valores provenientes dos Estados Unidos, oferecendo aos clientes da instituição financeira uma alternativa conveniente para transações internacionais. Com a integração desta funcionalidade ao popular aplicativo de mensagens, o Nubank México busca proporcionar uma experiência financeira mais ágil e acessível aos seus usuários.

Transferências internacionais pelo WhatsApp

A partir de agora, os clientes podem gerar, por meio do aplicativo Nu, um link de solicitação de dinheiro, pré-carregado com as informações da Cuenta Nu do destinatário. A novidade permite que os usuários compartilhem facilmente esse link através do WhatsApp com a pessoa remetente nos Estados Unidos.

O remetente, por sua vez, poderá interagir diretamente com o chatbot da Félix Pago, parceira do Nubank México especializada em pagamentos internacionais, sem a necessidade de baixar aplicativos adicionais. O processo simplificado elimina barreiras e torna a transação mais acessível, proporcionando uma experiência eficiente aos usuários.

Após a conclusão da operação com a Félix Pago, a quantia desejada será transferida instantaneamente em pesos mexicanos para a Cuenta Nu, utilizando o SPEI (o equivalente ao Pix no México). Essa iniciativa reforça o compromisso da Nu México em oferecer soluções que atendam às necessidades dos clientes.

Confira o valor das taxas

A primeira operação, conforme anunciado, será gratuita, e a partir da segunda transferência, o remetente deverá pagar uma taxa fixa de US$ 2,99 para a Félix Pago, independentemente do valor transferido. É importante destacar que os beneficiários que recebem o dinheiro na conta do Nubank México não arcam com nenhuma taxa.

Iván Canales, diretor geral do Nu México, ressalta que o lançamento tem como objetivo “empoderar financeiramente” os clientes do México, oferecendo-lhes uma solução acessível para transações internacionais. Além da conveniência proporcionada pelo novo serviço, Canales destaca os benefícios adicionais que os clientes podem obter ao manterem dinheiro na poupança da Cuenta Nu, podendo gerar retornos anuais de até 15%.



“Nosso país se consolidou como o segundo maior receptor de dinheiro vindo do exterior em todo o mundo, e essa nova funcionalidade nos permite continuar expandindo nossa presença, oferecendo uma opção simples, fácil, segura e rápida. O Nu já está presente em 9 a cada 10 municípios no México, então poder oferecer essa opção e também promover o hábito de poupar nos enche de orgulho”, disse.

Nubank no México

Atualmente, o portfólio diversificado do Nu México engloba serviços como cartão de crédito, conta corrente, cartão de débito, empréstimos pessoais e a recém-lançada funcionalidade que possibilita aos clientes receberem dinheiro dos Estados Unidos. Essa expansão reflete a estratégia de crescimento e diversificação adotada pela instituição para atender às diversas necessidades financeiras de seus usuários.

Com mais de 4,3 milhões de clientes do Nubank no território latino-americano, o Nu México consolidou sua presença no mercado. É possível obter mais informações sobre o Nu Cuenta nos canais oficiais do banco digital.