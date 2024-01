Nubank anuncia novo sorteio de R$ 400 mil; como vai funcionar?

No próximo sábado, dia 13, o Nubank surpreenderá dois sortudos participantes com a chance de ganhar R$ 200 mil cada, totalizando R$ 400 mil em prêmios. Este sorteio faz parte da promoção “N Chances de Ganhar”, uma iniciativa que tem movimentado os clientes do banco digital.

No último dia 26 de dezembro, o Nubank divulgou os vencedores dos 128 sorteios individuais de R$ 2 mil que ocorreram ao longo da campanha. Agora, os clientes aguardam pelos dois sorteios finais que prometem distribuir um montante significativo.

Veja como funciona a promoção

A dinâmica da promoção é simples, todos os clientes do Nubank receberam automaticamente um cupom a cada R$ 100 gastos no cartão de crédito. No entanto, a experiência vai além, com missões especiais que proporcionam aos clientes a oportunidade de acumular cupons adicionais. Missões como usar o cartão virtual ou depositar R$ 100 na caixinha renderam aos usuários cupons extras, aumentando as chances de ganhar.

Para participar da promoção “N Chances de Ganhar“, é necessário atender a alguns requisitos. De acordo com o banco digital, o participante deve ser maior de 18 anos e possuir uma conta ativa no Nubank. Além disso, não podem haver débitos em aberto com o banco para ser elegível à promoção. Vale ressaltar que a promoção é exclusiva para clientes com cartão de pessoa física (PF), e os detentores de cartões de pessoa jurídica (PJ) não estão incluídos na iniciativa.

Como estão sendo realizados os sorteios?

Os sorteios do Nubank são realizados pela Loteria Federal, aos sábados, cobrindo o período estendido de 11 de novembro de 2023 a 13 de janeiro de 2024. Essa escolha busca proporcionar uma base imparcial e transparente para a seleção dos contemplados.

Vale ainda informar que os bilhetes da sorte, que dão aos participantes a oportunidade de concorrer aos prêmios, são distribuídos de maneira totalmente aleatória. Essa abordagem assegura que todos os participantes tenham chances iguais de serem contemplados com os prêmios oferecidos pela promoção.

Além disso, para a conveniência dos participantes, a verificação dos números sorteados é feita de forma direta no aplicativo do Nubank. Isso permite que os clientes acompanhem facilmente os resultados e descubram se são os vencedores.



Até o momento a promoção do Nubank já realizou um total de 128 sorteios ao longo do período, distribuindo prêmios individuais de R$ 2 mil. Agora, a expectativa se volta para os aguardados prêmios finais, que determinarão os dois grandes vencedores da promoção e seus respectivos prêmios de R$ 200 mil cada.

Alerta contra fraudes e golpes

Com a promoção “N Chances de Ganhar” do Nubank em andamento, surge a necessidade de alertar os participantes sobre possíveis golpes que têm como alvo a boa fé dos clientes. Embora a promoção seja oficial, golpistas podem tentar se aproveitar do entusiasmo gerado pelo sorteio de R$ 400 mil. Portanto, a vigilância é crucial para evitar cair em armadilhas.

Para evitar cair em possíveis golpes, é vital que os participantes verifiquem todas as informações diretamente nos canais oficiais do Nubank. As redes sociais, site oficial e o aplicativo do banco são as fontes seguras para confirmar qualquer detalhe relacionado à promoção.

Caso qualquer cliente do Nubank suspeite de atividades fraudulentas relacionadas à promoção “N Chances de Ganhar”, é fundamental entrar em contato imediatamente com o suporte do banco para relatar o ocorrido. A colaboração dos clientes é essencial para garantir a segurança de todos os participantes.