Nubank disponibiliza empréstimo pelo aplicativo: confira o passo a passo para solicitar

Você está precisando de um empréstimo rápido e sem burocracia? Então você vai gostar de saber que o Nubank, uma das maiores fintechs do Brasil, oferece essa opção de forma online pelo seu aplicativo.

A seguir, confira a matéria na íntegra e veja como solicitar um empréstimo online pelo app do Nubank, quais são as vantagens e as condições dessa modalidade. Confira!

Como funciona o empréstimo online do Nubank?

O empréstimo online do Nubank é uma forma de conseguir dinheiro de forma rápida e segura, sem precisar sair de casa ou enfrentar filas em bancos.

Você pode solicitar o valor que precisar, desde que esteja dentro do seu limite pré-aprovado. Além disso, pode escolher o número de parcelas e a data de vencimento que melhor se encaixam no seu orçamento.

Ademais, também é possível simular as condições do empréstimo antes de contratar, e ver qual é a taxa de juros e o valor total que vai pagar.

Principais vantagens

Uma das principais vantagens do empréstimo online do Nubank é a praticidade. Isso porque você pode fazer tudo pelo aplicativo, desde a solicitação até o acompanhamento das parcelas.

Outra vantagem é a transparência. O Nubank mostra todas as informações sobre o empréstimo de forma clara e simples, sem letras miúdas ou taxas escondidas.



Além disso, o banco oferece taxas de juros competitivas, que variam de acordo com o perfil de cada cliente. E se você quiser antecipar o pagamento das parcelas, pode economizar nos juros.

Passo a passo para solicitar empréstimo online pelo app do Nubank

Solicitar um empréstimo pelo app do Nubank é fácil e rápido. Para isso, siga os seguintes passos:

Em primeiro lugar, abra o aplicativo do Nubank no seu celular e toque na opção “Empréstimo”; Digite o valor que você precisa e toque em “Continuar”; A seguir, escolha o número de parcelas e a data de vencimento que melhor se encaixam no seu orçamento; Depois, confira as condições do empréstimo, como a taxa de juros e o valor total que vai pagar. Se estiver de acordo, toque em “Contratar empréstimo” e confirme com a sua senha ou biometria. Pronto! O dinheiro será depositado na sua conta do Nubank em até um dia útil.

Nu Limite Garantido: nova ferramenta garante aumento do limite em segundos e sem análise de crédito

O Nu Limite Garantido é a nova ferramenta para aumento de limite do Nubank. Todas as pessoas que possuem um cartão de crédito na instituição já podem acessar a função.

Essa é a forma mais fácil e simples de conseguir mais crédito, livre de burocracias e de consultas ao SPC e Serasa.

Para conseguir mais limite por meio da nova função, o usuário precisa fazer um investimento no Nu Limite Garantido. Dessa forma, o valor investido retornará para ele em forma de limite no cartão de crédito. E o melhor é que o dinheiro continua rendendo normalmente.

Confira o passo a passo completo para aderir:

Em primeiro lugar, abra o aplicativo do Nubank e toque na opção “Cartão de crédito” ;

; Depois, toque em “Ajustar limite” na parte inferior da tela e escolha a opção “Nu Limite Garantido” ;

na parte inferior da tela e escolha a opção ; Na sequência, escolha entre “Caixinha RDB” ou “Tesouro Direto” e toque em “Continuar” ;

ou e toque em ; Digite o valor que deseja usar como garantia ou use a barra para ajustar e toque em confirmar;

Por fim, digite a sua senha de quatro dígitos para confirmar a operação.

É importante lembrar que, ao fazer compras utilizando o limite a mais do cartão de crédito, não será possível resgatar o valor do investimento, mas ele continuará rendendo normalmente. Isso acontece porque o valor investido ficará como garantia para o pagamento da fatura.