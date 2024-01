Números vencedores da Mega Millions em 05/01/24: jackpot de US$ 114 milhões

TO jackpot da Mega Millions para o sorteio de sexta-feira aumentou para cerca de US$ 114 milhões ou uma opção de prêmio em dinheiro de US$ 67,8 milhões.

Você pode ser a pessoa que pode levar o prêmio do milionário

Confira as informações e confira se sua vida mudou com os números da sorte.

Desejamos-lhe boa sorte e lembre-se de analisar cuidadosamente o seu bilhete para saber se você é o sortudo detentor do canhoto vencedor.

Os números vencedores de hoje são:

e Megabola

Megaplicador

Nós lhe desejamos boa sorte.

Como jogar Mega Milhões?

-MMilhões têm do custo dos ingressos $ 2,00 por jogo

-Os jogadores podem escolher seis números de dois grupos separados de números – cinco números diversos de 1 a 70 (as bolas brancas) e um número de 1 a 25 (a Mega Ball dourada) – ou selecionar Easy Pick/Quick Pick. Você ganha o jackpot ao acertar todos os seis números vencedores em um sorteio.

-Até novo aviso, o jackpot inicial irá variar de acordo com as vendas e será anunciado antes de cada sorteio.

Há um total de nove maneiras de ganhar um prêmio em Mega Milhõesvariando do jackpot até $ 2.

Quem é o vencedor do Top 10 da loteria Mega Millions?

US$ 1,537 bilhão 23/10/2018 1-SC

US$ 1,05 bilhão 22/01/2021 1-MI

US$ 656 milhões 30/03/2012 1-IL, 1-KS, 1-MD

US$ 648 milhões 17/12/2013 1-CA, 1-GA

US$ 543 milhões 24/07/2018 1-CA

US$ 536 milhões 08/07/2016 1-IN

US$ 533 milhões 30/03/2018 1-NJ

US$ 522 milhões 07/06/2019 1-CA

US$ 516 milhões 21/05/21 1-PA

US$ 451 milhões 05/01/2018 1-FL