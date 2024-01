O advogado de Ghislaine Maxwell afirma que as afirmações do acusador sobre o sexo do príncipe Andrew são inconsistentes

De acordo com novos documentos, obtidos pelo TMZ, advogado Filipe Barden diz o acusador Virgínia Giuffre as afirmações anteriores sobre o príncipe Andrew demonstram claramente que ela mentiu.

Barden diz que a prova é a mudança de sua história sobre o suposto encontro com o príncipe Andrew, dizendo que Giuffre afirmou em 2014 que ela não fez sexo com o duque de York, mas depois alegou que fez sexo com ele “no que só pode ser descrito como uma banheira muito pequena, pequena demais para um homem do tamanho do Príncipe Andrew desfrutar de um banho e muito menos de sexo.”