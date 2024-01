O agente de Tyreek Hill oferece uma atualização sobre a situação após o incêndio; Rick Ross estava lá e filmou

TO ano não começou da melhor maneira para WR Tyreek Hill, estrela do Miami Dolphinscomo seu US$ 6,9 milhões mansão pegou fogo na quarta-feira. Felizmente, O próprio Hill não estava em sua casa no momento, pois estava treinando o time, e sua família saiu ilesa da mansão porque o incêndio estava extinto pelos bombeiros rapidamente.

A situação foi rapidamente controlada e O agente de Tyreek Hill, Drew Rosenhausfalou sobre isso em nome de seu cliente diante da imprensa e, segundo Safid Deen, do USA Today, disse o seguinte sobre o incidente.

Tyreek e sua família estavam lidando com isso com o máximo de equilíbrio que se poderia esperar. Ele ficou muito grato aos bombeiros e a todos que de fato salvaram sua casa. Drew Rosenhaus

Rick Ross fornece cobertura ao vivo da cena do incêndio na casa de Tyreek HillInstagram

Rosenhaus também afirmou que Tyreek está pedindo à mídia que respeite sua privacidade neste momento e ele não falará sobre o assunto no momento.

O rapper Rick Ross também estava no local

O rapper Rick Ross coincidentemente testemunhou o incêndio na casa de Tyreek Hill, já que ele é vizinho do jogador de futebol, filmando as chamas enquanto aconteciam em tempo real, primeiro percebendo a fumaça saindo da mansão.

Rick Ross ofereceu sua opinião sobre o assunto, dizendo que o incêndio provavelmente foi causado por algum defeito elétrico.