O astro italiano do basquete Felipe Motta afirma ser um ‘alienígena’ alto em vídeo viral no Brasil

O vídeo viral de um “alienígena” alto em uma colina no Brasil pode já ter sido desmascarado… de acordo com uma estrela internacional do basquete que afirma ser o sujeito do clipe.

Atleta italiano Felipe Mottaque joga no Flamengo, postou on-line sobre o clipe confuso depois que ele circulou – mas como outros pensaram que o ser esguio era de um planeta diferente, ele diz que o clipe o mostra em uma caminhada na ilha da Ilha do Mel .



Ele conta que estava em uma trilha e curtindo a linda vista quando o vídeo foi feito de um ângulo baixo, e todo mundo enlouqueceu com isso… o que, acredite ou não, não é novidade para ele.

Felipe afirma que sua altura de 1,80m é algo de que as pessoas sempre zombaram – e ele exibiu todas as lutas de caras altos com as quais lida diariamente… mas, brincando, admite que avisará as pessoas na próxima vez. ele decide fazer uma caminhada.



Conforme informamos, os moradores locais alegaram ter visto pelo menos duas figuras no alto da colina… com a mulher que filmou o vídeo dizendo que é impossível para um humano chegar lá.