O atacante do Pro Bowl tem uma mensagem para os Chiefs: é assim que você impede Lamar Jackson

Atodos os olhos domingo à tarde estarão ligados Estádio do Banco M&T em Baltimoreonde o Corvos e a Chefes de Kansas City lutará por uma vaga em Super Bowl LVIII. As apostas não poderiam ser maiores para este Jogo do Campeonato AFC – especialmente com dois dos NFLos melhores zagueiros, Lamar Jackson e Patrick Mahomesenfrentando-se em janeiro pela primeira vez.

Embora poucas equipes nesta temporada tenham tido uma resposta para Jackson e a Corvos‘ofensa, ex Titãs do Tennessee atacante Taylor Lewis contado “O show de Up e Adams“na quinta-feira que ele encontrou a fórmula que Cidade de Kansas precisa usar para desacelerar o provável MVP.

A fórmula para vencer Lamar Jackson de acordo com um atacante do Pro Bowl

Lewan: Faça Jackson jogar a bola

Durante sua conversa com o anfitrião Kay Adams, Lewan revelou qual seria seu plano de jogo se ele estivesse comandando o Chefes‘ defesa no domingo – tire as corridas de Jackson pelo campo e faça-o jogar a bola de futebol.

A força do braço e a produção de jardas de passe de Jackson foram fontes de críticas ao longo de sua carreira na NFL, mas ele estabeleceu um novo recorde pessoal nesta temporada com 3.678 jardas pelo ar. Jackson e receptor novato Zay Flores rapidamente se tornou uma dupla perigosa, enquanto o surgimento no segundo tempo do tight end do segundo ano Isaías provavelmente adicionou ainda mais profundidade ao ataque.

Além disso, os Ravens ainda terminaram a temporada regular com o Ataque corrido nº 1 na NFL, com Jackson (821 jardas corridas, cinco touchdowns) permanecendo como uma peça chave na máquina. Será difícil para os Chiefs parar todas as armas que os Ravens possuem – mas talvez não seja impossível.

Lewan fala por experiência própria

Lewan parecia antecipar que receberia reação negativa nas redes sociais por seus comentários, mas rapidamente citou um jogo que disputou como prova de que o plano que propôs funcionaria para Kansas City.

Lewan em X fez referência ao jogo do playoff divisionário da AFC de 2020 em Baltimore entre os Ravens com melhor classificação e o sexto colocado Titãs. Assim como nesta temporada, os Ravens em 2019 tiveram o melhor recorde da NFL e um de seus ataques mais prolíficos – com Jackson, o MVP daquele ano, liderando o caminho. Mas os Titãs apareceram no M&T Bank Stadium e estragaram a festa dos Ravens, forçando Jackson a três reviravoltas e conseguindo o 28-12 vitória frustrante.

Os Chiefs, ostentando uma defesa de elite – especialmente contra passes – esperam copiar esse plano com perfeição no domingo e retornar ao Super Bowl pela quarta vez em cinco temporadas.