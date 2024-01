O ator de ‘Seinfeld’ Peter Crombie morreu aos 71 anos e interpretou ‘Crazy Joe Davola’

Peter será mais lembrado por seu papel recorrente em “Seinfeld”… seu personagem “Crazy” Joe Davola aparece em 5 episódios na 4ª temporada… com Joe aterrorizando, perseguindo e ameaçando Jerry Seinfeld e até namorou Elaine em determinado momento.

Além de sua fama em “Seinfeld”, Peter atuou em filmes como “My Dog Skip”, “Natural Born Killers”, “The Blob”, “Se7en” e “Rising Sun”, “Born on the Fourth of July”… apenas para citar alguns. Na verdade, ele trabalhou muito mais na televisão… tendo aparecido em alguns programas importantes ao longo dos anos.