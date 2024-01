O barbeiro de Travis Kelce e sua visão peculiar da mansão de US$ 6 milhões dos Chiefs em Kansas City

Travis Kelce barbeiro de longa data, Patrick Reganestá oferecendo aos fãs uma prévia exclusiva do NFL a vida privada da estrela através das redes sociais.

Servindo como O barbeiro preferido de Kelce há mais de cinco anos, Regan recentemente apresentou seu trabalho enquanto oferecia vislumbres A mansão de US$ 6 milhões de Kelce em Kansas City.

Em uma foto compartilhada antes do jogo do time do Missouri, Regan revelou o novo corte de Kelce, revelando inadvertidamente aspectos da nova residência do jogador de futebol.

A sessão de corte de cabelo parecia acontecer dentro de um dos seis quartos, com a cadeira do barbeiro posicionada perto dos pés de uma cama adornada com um cobertor cinza e um casaco preto.

O quarto apresentava uma estética coesa, com paredes e tetos pintados de cinza, complementados por um armário embutido branco do chão ao teto.

Apesar de Kelce é dona da mansão há três meses, sinais de um acordo contínuo eram aparentes, enquanto ele enfrenta uma temporada de futebol exigente e continua a frequentar seu outra casa de US$ 1 milhão, pano de fundo para seu podcast semanal “New Heights”.

Regan falou sobre a vida privada de Kelce antes

Regan anteriormente ofereceu um vislumbre Estúdio de podcast doméstico de Kelce, com TV de tela plana, consoles de mídia e cadeira Supreme. Outra foto mostrava o barbeiro dando Kelce fez um corte no dia do jogo no que parecia ser a sala de estar da estrela da NFLacentuado por uma árvore de Natal cintilante ao fundo.

O amplo espaço de estar fluía perfeitamente para uma área de estar, recentemente revelada por Regan. No fim de semana, uma selfie de Regan e Swift, tirada no que parece ser uma sala de estar, surgiu online. Kelce parece ter mantido a cor original da pintura em toda a mansão de 17.000 pés quadrados, adquirida em outubro de 2023.

As fotos originais da lista obtidas pelo Realtor.com mostravam o lote de 3,5 acres da grande propriedade, incluindo uma área de piscina “estilo Beverly Hills”, uma quadra de tênis ou pickleball, cachoeira e campo de minigolfe. A propriedade possui uma sala de jantar com azulejos brancos com um lustre pendurado e uma pequena área de bar, bem como uma cozinha em mármore branco com eletrodomésticos e armários de aço inoxidável.

Completa com closets para ele e para ela e um amplo bar e adega, a mansão teria sido supostamente adquirido por Kelce com Swift em mentebuscando maior privacidade para o casal em meio a seu romance de alto nível.