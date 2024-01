O biquíni de Olivia Dunne se torna viral enquanto ela faz movimentos de ginástica

Olivia Dunne arrasou com um biquíni preto nas redes sociais enquanto realizava alguns movimentos de ginástica nas praias arenosas da Flórida enquanto parecia incrivelmente bronzeada.

A poucos centímetros das águas azuis do Mar do Caribe, a atleta dos LSU Tigers mostrou seu equilíbrio e talento em uma fantasia que deixou pouco à imaginação de qualquer transeunte ou de seus próprios seguidores do TikTok.

Olivia Dunne está chateada depois de ter suas férias de esqui interrompidas

Sua capacidade atlética estava em plena exibição quando ela, em pé, deu um salto mortal para trás com facilidade e pousou enquanto girava 180 graus. É ainda mais impressionante considerando que a areia não é um piso duro, então ela estaria afundando.

Ao fazer a pose, de frente para o mar aberto, a parte de trás de seu corpo ficou à mostra para o mundo. Ela tinha uma postura de vitória que não é muito diferente de Real Madrid de Jude Bellingham comemorações no futebol.

E então ela perdeu um pouco a compostura enquanto corria com entusiasmo para a câmera com a boca aberta em estado de choque antes de fazer um gesto no rosto que acariciava seu próprio queixo antes de sair da câmera sorrindo para si mesma.

Fãs reagem ao biquíni de Olivia Dunne

O upload para a plataforma de mídia social de propriedade chinesa, com a legenda “Beachnastics for the win :).”, rendeu 535.000 curtidas e mais de 3.000 comentários de seus fãs enquanto ela aproveitava o sol.

Dunne conhece a grande atenção que recebe online, tornando-se uma das personalidades mais proeminentes da NCAA nos últimos anos, ganhando muito dinheiro à medida que lucra com sua fama.

Um fã disse: “Meu cérebro não consegue lidar com a rotação, estou tão confuso”.

Enquanto um segundo comentou: “Boa forma. Equilíbrio perfeito. Excelente habilidade. Linda mulher. A pontuação final dos jurados… é unânime… 10 de 10. BEM FEITO, adorável Olivia!”

E um terceiro escreveu: “Beachnastics com Livvy nunca envelhece”.