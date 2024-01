O boxeador Jarrell Miller fez piadas com policiais durante a prisão, mostra vídeos da polícia

Jarrell Miller parecia estar de bom humor durante sua prisão no início deste mês… com novo vídeo policial, obtido por TMZ Esportes mostrando que a estrela do boxe estava na verdade contando piadas enquanto estava algemado.

Miller foi confrontado pelo Departamento de Polícia de Hollywood. oficiais na Flórida em janeiro. 2 … depois de ter sido acusado de bater com o corpo em um funcionário de uma concessionária de automóveis antes de roubar um caminhão direto do estacionamento.

De acordo com documentos policiais, os policiais conseguiram encontrar Miller por meio de um rastreador colocado no veículo… mas as imagens da câmera corporal mostram que ele estava com um humor jovial, apesar das acusações contra ele.