O casaco de ‘pele’ de Khloe Kardashian em Aspen levanta as sobrancelhas entre os ativistas

Khloé Kardashian agasalhada contra o frio do inverno de Aspen, mas causou uma tempestade sobre a autenticidade de seu casaco de pele – e nós temos a resposta para a pergunta: real ou falso?

A estrela do reality show apareceu na noite de quinta-feira com um casaco grosso de “pele” preto e cinza para uma irmã que estava se relacionando com Kim dar Kendall … que também estavam acompanhando e parecendo elegantes.

Em notícias que não vão chocar ninguém, o casaco está causando muito debate online… porque parece muito real – o que é estranho, já que Khloe já falou em apoio aos direitos dos animais no passado. Na verdade, ela fez uma campanha completa sobre isso naquela época… uma campanha ousada.

‘Memba, KK despiu-se para uma campanha da PETA em 2008… com o slogan de que ela “preferia ficar nua” a usar peles – e ei, não há queixas aqui nesse sentido!!!

Ela aparentemente teve um desentendimento com a PETA alguns anos depois, depois que eles jogaram uma bomba de farinha em Kim no tapete vermelho… emitindo uma declaração dizendo que a PETA mentiu sobre seu relacionamento com o culpado – e ela expressou decepção com o apoio deles ao senhora que fez isso.

Ela acrescentou na época: “Há muito tempo que apoio abertamente a PETA, mas também defendo muito o anti-bullying, então isso foi uma grande decepção para mim”.

De qualquer forma, descobrimos se essa coisa é o verdadeiro McCoy ou não – fontes com conhecimento direto estão nos dizendo que é na verdade pele sintética – então sintam-se à vontade para largar seus forcados, pessoal.

Os KarJenners fazem esse tipo de coisa o tempo todo. Aliás – Kendall usou o que parecia ser uma pele em Aspen no mês passado, depois de sua separação com Bad Bunny e Kylie aparentemente usou um lenço de pele de verdade em uma viagem em 2022… basicamente, as mulheres meio que provocar drama nesta frente de vez em quando.