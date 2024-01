O comediante Jon Stewart confirmado para o retorno do The Daily Show nas eleições presidenciais

TAs gerações mais jovens não tinham ideia real de como era ter um programa de comédia que cobria a sátira política como O programa diário fiz isso com John Stewart. Na época em que liderava o programa, Jon criou um novo formato que se tornou a base dos programas que temos hoje, como Semana passada esta noite com John Oliver ou qualquer coisa Stephen Colbert fez em sua carreira. Stewart foi seu professor e mentor por muitos anos, isso mudará hoje à medida que John Stewart concordou em fazer um retorno sensacional ao lugar onde se tornou um ícone da comédia. Central da comédia acaba de anunciar que seu quadrinho de maior sucesso está voltando para apresentar O show de Daly durante toda a eleição presidencial. Mas existem algumas condições que ele queria antes de dizer sim.

Jon Stewart retornará para apresentar o The Daily Show todos os dias?

Quando ele se aposentou em 2014, John Stewart disse ao público que tudo o que ele queria era morar em sua fazenda e passar mais tempo com sua família. Mas o bichinho de voltar para a televisão não o deixou ficar em paz, ele acabou voltando a apresentar O problema com Jon Stewart, da Apple TV. Foi um programa que tentou abordar questões políticas e sociais com o ponto de vista particular e cômico de Jon. Depois que ele foi cancelado pela empresa, foi a chance do Comedy Central tentar convencê-lo a voltar. Uma vez Trevor Noah saiu após um período de bastante sucesso, o programa permaneceu sem apresentador por um longo período de tempo antes que esta notícia fosse anunciada.

Jon Stewart não vai voltar para apresentar todos os programas, ele fechou acordo para apresentar apenas às segundas-feiras e retornar como produtor executivo. Mas o mais importante é que Stewart voltará para apresentar o programa durante um ano de eleições presidenciais. Stewart está pronto para fazer seu retorno triunfante na segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024. Este novo prazo foi atingido com Supremo, que é a controladora do Comedy Central. Stewart supervisionará todos os shows como produtor executivo, mas só será o apresentador às segundas-feiras. As pessoas já estão respondendo ao seu retorno com os maiores sucessos de sua passagem anterior como apresentador do programa. Todos estão felizes por isso estar acontecendo. Como você se sente sobre Jon Stewart retornando ao The Daily Show?