O comportamento pouco sério de LaMelo Ball no banco enquanto o Hornets foi eliminado gerou debate entre os fãs e o técnico expulso

Bola LaMelo e seus companheiros de equipe do Charlotte Hornets estão pegando fogo por contando piadas no banco depois que o treinador foi expulso e eles seguiram o Knicks de Nova York por 25 no quarto trimestre.

Decida: LaMelo estava errado em seu comportamento?

Com Ball fora pelo segundo jogo consecutivo com um ferimento no tornozeloa frustração transbordou por Treinador do Charlotte, Steve Clifford, que teve que ser contido após ser expulso do jogo no período final. Após o jogo, ele explicou o estado de frustração de sua equipe.

“Para ser honesto, o ano passado foi difícil e este ano foi brutal”, disse Clifford aos repórteres.

Os críticos caem em ambos os lados do debate. Enquanto alguns fãs consideraram o comportamento do banco de Charlotte infantil e desrespeitosooutros fãs tiveram dificuldade em culpar LaMelo e seus meninos.

“Foi um desrespeito louco rir da expulsão do seu treinador. Ele estava lá defendendo SEUS companheiros de equipe.

“Melo ganhou milhões e, caramba, eu também estaria rindo”, disse um telespectador solidário.

Os Hornets venceram apenas 10 dos 45 jogosmas fora isso, os jovens atletas milionários estão vivendo vidas com as quais a maioria das pessoas só poderia sonhar, e uma derrota para os Knicks não mudará isso nem um pouco.

O que o treinador disse sobre as travessuras de Ball?

O videoclipe se tornou viral antes do final do jogo, permitindo que os repórteres o vissem e perguntassem a Clifford o que ele pensava sobre o comportamento após o jogo. O treinador expulso minimizou as preocupações das redes sociais.

“Não importa o que digam, nossos rapazes fizeram um bom trabalho competindo, trabalhando duro”, disse ele aos repórteres. “Pensar que eles não estão falando sério ou que não se importam, não me preocupo com isso porque estou aqui.”

“Já estive perto de times que não são (sérios). Esses caras são.”