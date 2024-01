O crédito do imposto infantil é reembolsável ou não reembolsável?

Tele Crédito de imposto da criança é um crédito que permite a todos os contribuintes reivindicar um crédito fiscal que às vezes pode ir até US$ 2.000 por criança qualificada. Um efeito que causa é a redução da responsabilidade tributária para quem solicita esse crédito. Os contribuintes que não puderem reivindicar o valor total do crédito fiscal infantil poderão solicitar o crédito fiscal infantil adicional reembolsável. Para ser elegível para o crédito de imposto da criança, o contribuinte precisa ter pelo menos um filho ou dependente qualificado. Se o contribuinte que reivindicou o crédito fiscal infantil ou o crédito fiscal adicional infantil não for elegível para obtê-lo, ele poderá ser proibido de reivindicar esse crédito por dois a dez anos. Para ser filho qualificado para este crédito tributário, o filho precisa ser dependente do contribuinte.

Qual crédito é crédito fiscal reembolsável e não reembolsável?

Existe uma grande diferença entre um crédito reembolsável e aquele que não é reembolsável. Para ser claro, precisamos falar sobre algumas vantagens dos créditos fiscais e quais são os efeitos tanto dos não reembolsáveis ​​quanto dos reembolsáveis. Os créditos fiscais não reembolsáveis ​​só podem reduzir a obrigação fiscal a zero. Um crédito fiscal reembolsável resulta em uma restituição de imposto se o valor devido for inferior a zero. Exemplos de créditos fiscais não reembolsáveis ​​no código tributário dos EUA incluem o crédito fiscal estrangeiro (FTC) e o crédito do poupador. O crédito fiscal infantil não é reembolsável.

Os créditos fiscais não são iguais às deduções fiscais, estas últimas reduzem os rendimentos sujeitos a imposto. No entanto, o crédito fiscal reduz o valor dos impostos devidos dólar por dólar. A melhor opção para o contribuinte dependerá de sua alíquota marginal. Se quiser escolher entre ambos, você precisa criar uma estratégia adequada que atenda às suas necessidades. Não escolher a estratégia certa pode resultar em consequências que penalizarão inevitavelmente as suas finanças.