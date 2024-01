O criador da defesa número 1 da NFL é o novo técnico do Seattle Seahawks

Bcuidado, 49ers! Mike Macdonaldimpressionante trabalho como coordenador defensivo do Corvos de Baltimore em 2023 chamou a atenção do Seattle Seahawks, que supostamente irão contratá-lo como seu novo treinador principal. De acordo com NFL Network Insiders Ian Rapoport e Tom Pelisseroos Seahawks têm como alvo Macdonald desde que se separaram de Pete Carroll em janeiro.

RELACIONADO:

A juventude de Macdonald, de 36 anos, contrasta fortemente com os 72 anos de Carroll, sinalizando uma nova era para o Seahawks. Com apenas dois anos de experiência como coordenador da NFL, a ascensão de Macdonald à posição de treinador principal é realmente notável. Seu sucesso com os Ravens, especialmente em levar a defesa ao topo da classificação em pontuação, tornou-o uma perspectiva atraente para Seattle.

A jornada de Macdonald até o cargo mais importante em Seattle está intimamente ligada ao Harbaugh família, tendo começado como estagiário de coaching sob John Harbaugh em Baltimore em 2014 antes de passar a trabalhar com Jim Harbaugh, da Universidade de Michigan. Suas recentes conquistas como coordenador defensivo dos Ravens provaram que ele está pronto para a função de treinador principal.

Em um comunicado, Rapoport e Pelissero relataram: “Macdonald permaneceu entre os principais alvos de Seattle desde que se separou de Pete Carroll em janeiro. A equipe tinha tanto respeito pelo coordenador defensivo dos Ravens que estava disposto a esperar até depois do Super Bowl para contratá-lo. se seus Ravens tivessem chegado ao grande jogo.”

Macdonald terá um contrato de seis anos

O SeahawksA decisão de oferecer a Macdonald um contrato de seis anos demonstra sua confiança em sua capacidade de liderar a equipe. Sua experiência em defesa e habilidades de liderança serão ativos valiosos em sua parceria com o gerente geral John Schneiderque continuará a supervisionar o lado pessoal das operações dos Seahawks.

Com a chegada de Macdonald, o Seahawks procuram desenvolver as bases estabelecidas por Schneider, com o objetivo de desenvolver ainda mais a sua defesa jovem e talentosa. A mudança significa uma mudança em direção a uma abordagem mais jovem e com visão de futuro para a equipe.

No geral, a nomeação de Macdonald representa uma mudança significativa para os Seahawks e, com seu histórico comprovado e novas perspectivas, ele está preparado para causar um impacto positivo no futuro da equipe.