O diretor do CSAC, Andy Foster, explica a nova proposta de regras para caças terrestres: ‘Isso causou muita confusão’

Andy Foster espera finalmente resolver o dilema do lutador no solo.

Nos últimos anos, uma das maiores dores de cabeça no MMA tem sido a regra que declara ilegais as joelhadas na cabeça de um lutador no chão. A regra passou por algumas mudanças ao longo dos anos em relação ao que realmente significa ser um “lutador de chão” e ainda não é adotada universalmente em todas as jurisdições, levando a uma confusão desenfreada nas lutas enquanto o UFC viaja para diferentes locais. Mais recentemente, o problema voltou à tona no UFC 297, quando Arnold Allen deu uma série de joelhadas questionáveis ​​em Movsar Evloev.

Mas esta semana, na próxima reunião do comitê de regras da Associação de Comissões de Boxe (ABC), Foster planeja propor uma mudança para ajudar a resolver este problema de uma vez por todas.

“Vamos nos livrar da mão”, disse o diretor executivo da Comissão Atlética do Estado da Califórnia em A hora do MMA. “Essa é a minha proposta. Nós vamos nos livrar disso. Se você quer cair, precisa colocar outra coisa no chão. Joelho, costas, qualquer coisa. Qualquer coisa diferente de – você não pode ficar de pé, colocando a mão no chão. Isso causou muita confusão. Uma regra que estabelecemos para a segurança criou de facto um ambiente inseguro e criou um ambiente insustentável para os árbitros regularem isto. Todos eles vêem isso de forma diferente.

“Erva [Dean] gosta de suportar peso, outros fazem coisas diferentes, comissões diferentes encaram isso de maneiras diferentes. Você não pode ter regras unificadas onde as regras não são unificadas. Temos que nos livrar disso. É uma situação que nós, os reguladores, criamos. É uma criação nossa, não funcionou e precisamos consertar.”

Além de atuar como diretor executivo da Comissão Atlética do Estado da Califórnia, Foster também é presidente do Comitê de Regras da ABC. O redação oficial da mudança é que um lutador será considerado aterrado “quando qualquer parte de seu corpo além das mãos ou pés entrar em contato com a lona”, um desvio da atual regra ABC que define aterramento como “qualquer coisa que não seja as solas dos pés, suportando peso ”Toque na tela.

Foster disse que espera que as mudanças sejam aceitas pelo comitê e que eles as proporão para adoção na conferência ABC neste verão, onde ele também espera que sejam aprovadas, com sua implementação logo em seguida.

Supondo que tudo se concretize, Foster acredita que esta mudança não só levará a um ambiente mais seguro e eficiente, mas também trará mais ação na jaula.

“Esse lutador no chão ocupa boa parte da reunião de regras, porque há dúvidas sobre isso e os árbitros vão e voltam”, disse Foster. “Aqui na Califórnia, temos um tipo de ‘suportador de peso’, queremos ver você suportar algum peso [on the hand]. Isso realmente não está escrito em lugar nenhum, é apenas uma regra porque todas essas coisas são ambíguas. O que exatamente é ‘a mão para baixo’?

“Algumas pessoas simplesmente abaixam os dedos e esperam não levar uma joelhada na cara, e houve alguns exemplos em que Herb simplesmente deixou continuar, o que acho que ele está certo. Mas é disso que estou falando. O lutador pensa que está protegido quando não está, e a joelhada está a caminho. Então eles descobrem que Herb não iria impor isso. Ele lhes diz com antecedência: ‘Vocês precisam suportar peso’, e eles o deixam de lado, mas é difícil dizer o que exatamente é sustentação de peso, o que não está no calor do momento. O árbitro está olhando para muitas coisas. É muito mais limpo.

“E por falar nisso, acho que isso cria muito mais ação. Porque houve muitos pontos de perda quando você chega lá e talvez se eles são do tipo grappler, eles estão procurando um re-shot, e se eles são um striker, eles estão procurando o momento do golpe. joelho. É apenas um jogo bizarro que criamos. Levante-se e boxe ou kickbox, prepare seu arremesso, faça alguma coisa ou deite-se no chão e lute. Um dos dois.

É claro que a outra maneira de resolver as ambigüidades em torno dos caças no solo seria simplesmente livrar-se totalmente da regra. Vários órgãos sancionadores internacionais permitem joelhadas na cabeça de lutadores no chão, e a Comissão Atlética do Colorado já aprovou tal isenção para o ONE Championship. Mas Foster não concorda com isso.

“Ainda não cheguei ao ponto, embora estejamos prontos para cair de joelhos na cabeça de um oponente no chão”, disse Foster. “Eu simplesmente não estou lá. Algumas pessoas estão, conversei com muitas pessoas. ‘Por que você simplesmente não segue as regras globais?’ como eles os chamam. Eu simplesmente não estou lá.

“Isso vem da experiência. Eu assisti a uma briga anos atrás… onde um cara levou um chute de futebol na cabeça, e isso meio que me desanimou”, continuou Foster. “Eu estava na jaula quando isso aconteceu e foi um golpe bastante prejudicial. Eu nunca tinha visto nada parecido, naquela época. Eu sinto que há limites para isso e isso é muito perigoso agora para mim. Mas talvez um dia eu chegue lá. Eles podem me mostrar alguns dados ou algo assim.”

A regra do lutador no solo não é a única mudança que Foster está propondo. Foster também observou que está sugerindo que o comitê remova a regra de cotovelo “12-6”, que proíbe cotovelos jogados diretamente para baixo. Uma das regras mais polêmicas atualmente no MMA, ela levou à única derrota de Jon Jones no MMA, uma desqualificação contra Matt Hamill em 2009. E embora Foster queira que a regra do lutador no chão seja alterada por razões de segurança, ele está propondo essa regra porque é inútil.

“Essa regra, eu nem sei se há alguém que discorde dela – é simplesmente boba”, disse Foster. “Essa regra é apenas – que tal 11-5 se vamos usar o relógio? Ou 1-7? Isso não é ilegal; 3-9 é um golpe muito forte do controle lateral, mas isso não é proibido. Não faz nenhum sentido, é o que estou tentando enfatizar. Ou você proíbe os cotovelos ou os permite. Este é o único que não o é e é mal aplicado. Quase nunca é aplicada e, quando é aplicada, é aplicada de forma errada. E você certamente não deveria ter pessoas sendo desqualificadas por causa disso. Você volta e tem pessoas discutindo: ‘Bem, não foi direto.’ Eu tive tudo isso. Esta regra também é insustentável. Colocamos nossos árbitros em uma situação terrível. Não deveríamos ter regras nos livros que sejam claramente inaplicáveis.

“Este golpe em particular – você vê caras da parte inferior da guarda dando cotoveladas. Isso machuca. Já vi caras causarem muitos danos com esses cotovelos, cortá-los, e isso é legal, mas isso [is not]? Não faz nenhum sentido.”