O ex-quarterback da NFL critica o tratamento dado pelos Browns a Baker Mayfield e a perseguição a Deshaun Watson

Fex-quarterback da NFL e atual analista de futebol da NBC Sports Chris Simms não se conteve nas críticas Cleveland Browns‘ tratamento de Baker Mayfield durante seu tempo com a equipe. Em uma entrevista recente ao New York Post, Simms expressou seu desdém pela maneira como os Browns lidaram com a lesão de Mayfield e pelas tentativas subsequentes de substituí-lo por Deshaun Watson.

Simms afirmou: “Baker foi prejudicado pelos Browns – não há outra maneira de evitar. Ele jogou com uma lesão no ombro por um ano [2021] e não jogou muito bem. Eles usaram isso contra ele e depois tentaram pegar Deshaun Watson sem avisá-lo.” Esse sentimento reflete a crença de Simms de que os Browns alavancaram injustamente o desempenho de Mayfield enquanto estavam feridos contra ele, apenas para então perseguir Watson pelas costas.

A situação agravou-se quando Mayfield, por meio da mídia social, soube do encontro dos Browns com Watson depois de inicialmente não conseguir adquiri-lo. Esta revelação levou Mayfield a solicitar uma troca dos Browns. A saga culminou com os Browns garantindo a Watson um contrato recorde e, posteriormente, negociando Mayfield com os Carolina Panthers.

Apesar do final contencioso de sua passagem por Cleveland, Mayfield já havia alcançado sucesso com o time, levando-o à vitória nos playoffs contra o Pittsburgh Steelers em janeiro de 2021. Desde que ingressou no Bucaneiros de Tampa BayMayfield experimentou um ressurgimento de carreira, levando-os a um jogo de playoff divisional contra o Detroit Lions.

Ele acha que Bucs pode perturbar os Leões

Simms transmitiu sua confiança na capacidade de Mayfield de liderar os Buccaneers, afirmando: “Acho que eles são perigosos neste fim de semana. Acho que eles combinam muito bem com o Detroit. Se você me pedir para escolher uma surpresa que pode acontecer esta semana, seria Este.” A avaliação de Simms sobre as chances dos Buccaneers contra os Leões está alinhada com sua crença nas capacidades de Mayfield e no potencial da equipe para causar uma reviravolta.

Os sentimentos de Simms são ecoados por outros analistas que também acreditam que Tampa Bay tem uma chance realista de perturbar os Leões. A expectativa por um confronto intenso entre os Buccaneers e os Leões é palpável, com muitos expressando entusiasmo com a possível reviravolta.