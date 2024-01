O filho de Bill Goldberg, Gage, se compromete com a equipe de Deion Sanders após a aposentadoria de Saban

Reproduzir conteúdo de vídeo



Bill Goldbergfilho Calibrar o que esse perto de jogar pelo Crimson Tide… mas o jogador de futebol do ensino médio conta TMZ Esportes ele mudou de ideia uma vez Nick Saban aposentado!

O pai da lenda da WWE de Cue Gage, que ligou Deion Sanders – seu ex-companheiro de equipe com os Falcons no início dos anos 90 – e a próxima coisa que você sabe é que Goldberg está a caminho do Colorado!

Gage, um linebacker médio de 205 libras da Boerne Champion High School, no Texas, conversou conosco dias depois de anunciar que jogaria no Hall da Fama da NFL como substituto preferencial da Universidade do Colorado.

GG revelou que seu compromisso chegou ao limite … já que ele estava muito perto de se comprometer com o Alabama até que Saban se aposentou inesperadamente na semana passada.

“Minhas principais escolas foram Alabama, Duke, UCF, NC State. Essas foram as minhas quatro”, disse o jovem de 17 anos.

“Então [dad] procurou Deion e então o treinador ligou para ele. Surgiu a oportunidade para um [Preferred Walk-On] no Colorado e me comprometi com isso.”

É uma mudança significativa para a família Goldberg. Na verdade, Bill já estava procurando uma propriedade em Tuscaloosa.

Mas as coisas mudaram e, apesar de Goldberg querer que seu filho jogasse no Saban (sem dúvida o maior treinador do CFB de todos os tempos), ele está feliz por ser treinado pelo Prime.

“Deion e eu somos grandes amigos. Amo o homem como se ele fosse meu irmão”, disse Bill.

“É uma grande decisão. Não se baseia em quem tem os uniformes mais legais. É baseada em quem vai cuidar mais de você e onde você terá as melhores oportunidades, dentro e fora do campo.”