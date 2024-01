O filho de Britney Spears, Jayden, vai à praia do Havaí com sua namorada e pai Kevin Federline

Britney Spears ‘, as crianças estão em sua mente enquanto o calendário chega a 2024 – mas um de seus filhos, Jayden está focado em aproveitar ao máximo suas primeiras férias morando no Havaí.

O jovem de 17 anos foi acompanhado por sua namorada quando chegou à praia na segunda-feira no Havaí… depois de se mudar para lá no ano passado com seu irmão mais velho, Sean Prestone seu pai, Kevin Federline – que também foi fotografado no passeio na areia.