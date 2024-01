O filho de LeBron, Bronny James, brinca no caminho para o vestiário e “bate a cabeça”

Bronny James começou sua temporada de calouro em USC e no jogo contra Arizona State Sun Devils ele tentou enganar seus fãs a caminho do vestiário. No entanto, se você assistir ao incidente em vídeo em câmera lenta, verá outra realidade. Alguns fãs perceberam a ilusão.

Durante o jogo USC Trojans vs Arizona State O filho de LeBron James foi vaiado pelos fãs do Sun Devils.

No início do ano, Bronny enfrentou uma emergência médica que levantou preocupações sobre uma possível ausência ao longo da temporada. Surpreendentemente, o jovem jogador recuperou rapidamente de uma paragem cardíaca, no entanto, a sua condição física não regressou totalmente ao nível habitual. O técnico do USC, Andy Enfield, explicou a falta de condicionamento de Bronny James.

Apesar disso, o filho mais velho de LeBron James mostrou lampejos da capacidade atlética de seu pai com uma enterrada que pode ter sido a melhor de sua curta carreira universitária até agora.

James começou o jogo pelos Trojans e marcou 7 pontos, 5 assistências e 4 rebotes, mas também cometeu 3 reviravoltas. A USC perdeu por 82-67 e caiu para um recorde de 8-11 na temporada.

O próximo jogo da USC será contra a UCLA, no dia 27 de janeiro.