O filho de Rick Harrison de ‘Pawn Stars’ morreu de fentanil, culpando a crise na fronteira

O TMZ divulgou a história… a família Harrison descobriu na sexta-feira que Adão morreu de uma overdose fatal. Na época, as circunstâncias da morte não eram claras e o Departamento de Polícia do Metrô de Las Vegas nos disse que estava investigando o caso.

A família Harrison nos disse… “Nossa família está extremamente triste com a morte de Adam. Pedimos privacidade enquanto lamentamos sua perda.”

Adam é um dos três filhos de Rick – e seu segundo filho com sua primeira esposa, Kim. Ele estava principalmente fora do radar em termos do programa e da loja de Rick… aparentemente tendo optado por não aparecer em nenhum dos episódios.