O filho mais novo de MLK, Dexter Scott King, morto aos 62 anos de câncer de próstata

O King Center anunciou a triste notícia na segunda-feira – observando que Dexter sucumbiu ao câncer de próstata… com o qual ele parece estar lidando em particular nos bastidores. A organização acrescentou que sua esposa, Leah Weber King, estava com ele durante sua morte… e ela disse: “Ele fez a transição pacificamente durante o sono em casa comigo em Malibu”.