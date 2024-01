O fundador da WWE, Vince McMahon, enfrenta uma tempestade legal com um processo de abuso sexual

Fvermes WWE funcionário Janel Grant entrou com uma ação judicial contra Vince McMahon, fundadora da WWE, alegando abuso e exploração sexual durante seu tempo como funcionária. A ação, movida no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Connecticut, também nomeia a WWE e o ex-chefe de relações de talentos John Laurinaitis como réus.

A ação acusa McMahon, Laurinaitis e WWE por violarem a Lei de Prevenção de Vítimas de Tráfico, bem como alegações de agressão civil e inflição intencional de sofrimento emocional. Grant afirma ter sofrido anos de abuso sexual e emocional durante seu emprego na WWE. A ação busca indenização monetária não especificada e uma sentença declaratória de que um acordo de confidencialidade que Grant assinou enquanto trabalhava para a WWE é “nulo e inexequível”.

A ação também alega que McMahon traficado Grant para outros homens, a fim de garantir acordos de talentos com possíveis lutadores que a empresa estava recrutando. De acordo com a queixa legal, McMahon e Laurinaitis envolveram-se em agressão sexual e tráfico de Grant em propriedade da WWE utilizando financiamento da WWE. O processo afirma que McMahon usou brinquedos sexuais com nomes de outros funcionários, lutadores e artistas da WWE para preparar sexualmente Grant para traficar para esses mesmos indivíduos.

A ação alega ainda que McMahon tomou banho Conceder com presentes e promoções de trabalho vazias, ao mesmo tempo que ameaçava o seu sustento e reputação se ela não cumprisse as suas exigências sexuais. Alega-se que McMahon disseminou pornografia de Grant para “milhares” de indivíduos e se envolveu em atos sexuais com outros funcionários da WWE.

McMahon supostamente pagou a Grant US$ 3 milhões

De acordo com o processo, depois que a esposa de McMahon soube de seu relacionamento com Grant, ela foi pressionada a renunciar à WWE e forçada a assinar um acordo de sigilo sob o pretexto de que McMahon a protegeria financeira e reputacionalmente e lhe pagaria US$ 3 milhões. No entanto, McMahon mais tarde recusou-se a fazer pagamentos a Grant, alegando falsamente que ela havia vazado informações para a imprensa.

O processo também detalha a relação de trabalho entre Grant e McMahon, afirmando que ela foi colocada em um cargo inicial após sucumbir à pressão para um relacionamento físico. Alega que McMahon orientou Grant a praticar atividades sexuais na sede da WWE, mesmo durante o horário de trabalho.

As alegações no processo pintam um quadro perturbador do tempo de Grant na WWE e levantam sérias preocupações sobre a conduta da liderança da empresa. O processo procura responsabilizar os envolvidos pelas suas ações e fornecer justiça pelos alegados maus-tratos que Grant sofreu durante o seu emprego na WWE.