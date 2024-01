O futuro de Nick Sirianni em questão: os Eagles poderiam contratar Bill Belichick?

Bill Belichick uma vez foi pego contando Tom Brady que a única coisa pela qual ele poderia torcer Filadélfia era “A Bandeira Star Spangled”. Pode ter sido um comentário descartável, mas é particularmente pertinente agora que Belichick busca uma nova equipe – e o Águias poderiam estar caminhando em direção à sua própria mudança de coaching.

Belichick é um agente livre técnico após sua saída do Patriotas da Nova Inglaterraenquanto as Águias não corresponderam às grandes expectativas em 2023 e se desfizeram em dezembro, um colapso que culminou em um Perda por 32-9 para o Bucaneiros de Tampa Bay sobre Fim de semana super curinga. Contudo, não espere Filadélfia para ligar para Belichick – ou vice-versa.

A propriedade dos Eagles não é fã de “Belicheat”

Belichick’s Patriotas enfrentou os Eagles em dois Super Bowls separados por mais de uma década, vencendo o primeiro (Super Bowl XXXIX em 2005) e perdendo o segundo (Super Bowl LI em 2018). Os encontros foram intensos, nenhum deles foi decidido até o quarto período – e eles teriam convencido o dono dos Eagles Jeffrey Lurie que “Belicheat“nunca treinaria Philly se a oportunidade surgisse.

A reputação de Belichick como “trapaceiro” aumentou após o “Portal espião“escândalo, no qual os Patriots foram pegos gravando sinais defensivos durante um jogo contra o Jatos de Nova York. O Spygate foi fortemente criticado na época e provou prejudicar levemente a posição de Belichick no jogo – embora o jogador de 71 anos ainda seja amplamente considerado um dos maiores treinadores do mundo. NFL história.

Belichick não está interessado em um “produto acabado”

O trabalho dos Eagles poderá ser aberto em breve se a franquia decidir se separar Nick Sirianni – menos de um ano depois que o técnico levou Philly ao Super Bowl contra o Chefes de Kansas City. Parece estar entre os destinos mais atraentes da NFL – mas mesmo que houvesse interesse mútuo, não é o tipo de trabalho que Belichick está procurando.

Belichick é motivado por uma equipe que já possui jogadores habilidosos, mas tem lutado para dar o salto para a disputa do Super Bowl. Essas qualidades fazem com que Falcões de Atlanta uma escolha natural, e o seis vezes vencedor do Super Bowl já foi entrevistado para esse cargo. Mas essas qualidades também poderiam ser aplicadas ao Dallas Cowboysque ainda está se recuperando de uma reviravolta chocante nos playoffs nas mãos do Green Bay Packers e poderia tentar substituir o treinador principal Mike McCarthy.