TA posição estressante do Los Angeles Lakers depois de sofrer uma enorme perda para o Foguetes Houston tem fãs analisando um olhar gelado que Lebron James apareceu para dar ao treinador principal Presunto Darwinsinalizando que a estrela envelhecida pode estar perdendo a paciência com o homem responsável.

Tensões do Lakers aumentando

As tensões têm crescido durante toda a temporada lá dentro Arena Crypto.com e a Vestiário do Lakersjá que Ham não conseguiu tirar o máximo proveito de seu time que agora está com 24-24 e empatou na vaga final de “Play-In” no Conferência Oeste.

Nos últimos jogos, os olhares das redes sociais foram atraídos para alguns momentos que pareceram ruins para Ham. Um vídeo de LegendZ em Twitter/X mostrou Antonio Davis saindo do amontoado e ignorando o homem de 50 anos enquanto ele ainda estava treinando. Houve também um corte mal cronometrado da câmera para um presunto estóico durante o jogo dos Rockets, que contrastou fortemente com Fazendo Udokado coaching ativo durante o mesmo tempo limite.

Noite difícil contra Brooks e os Rockets

Uma alternativa explicação para o olhar irritado de LeBron era o padrão do Derrota por 135-119 contra Houstonque viu seu inimigo Dillon Brooks obtenha o melhor do tetracampeão da NBA.

LeBron ficou furioso com uma jogada perigosa de Brooks que resultou apenas em flagrante 1 de penalidade, enquanto Jarred Vanderbilt foi expulso quando se cansou e empurrou a ex-estrela de Memphis.