O gesto feio de Marquez Valdes-Scantling para Patrick Mahomes que os fãs não gostaram

Patrick Mahomes e a Chefes de Kansas City garantiu uma vaga nos playoffs e conquistou seu oitavo título consecutivo da divisão oeste da AFC na semana 17 ao derrotar o Cincinnati Bengals.

Apesar do momento de comemoração, a vitória teve sua cota de drama, já que o wide receiver Márquez Valdés-Scantling atribuiu um passe perdido ao atual MVP da NFL.

Patrick Mahomes surpreende Brittany com um grande beijo durante a comemoração do Ano Novo

O quarterback duas vezes vencedor do Super Bowl teve um desempenho notável, completando 21 de 29 tentativas para 245 jardas, um touchdown de passe e zero interceptações. No entanto, sua conexão com Valdes-Scantling enfrentou escrutínio durante o jogo, especialmente em uma jogada crítica de terceiro para 3, onde o wide receiver gesticulou que o passe estava fora do alvo.

Os recebedores do Chiefs decepcionaram Mahomes o ano todo

O incidente provocou uma forte reação de um torcedor de futebol, ilustrando a frustração sentida por alguns seguidores.

Apesar de terminar o jogo com apenas uma recepção para três jardas Valdés-ScantlingOs passes perdidos se tornaram um problema recorrente, ecoando uma ocorrência semelhante no jogo Monday Night Football da Semana 11 contra o Filadélfia Eagles.

“Mahomes poderia atirar em MVS com uma espingarda depois deste jogo”, declarou um fã

“Uma queda no MVS… fantástica. É por isso Mahomes não joga a bola para ele”, foram os pensamentos de outro.

Em defesa de Valdés-Scantlingcompanheiro amplo Monte Tyreek reconheceu a dificuldade da captura. No entanto, os passes perdidos impactaram inegavelmente Valdés-Scantlingestatísticas, com dez quedas nesta temporada e um total de 39 passes perdidos, líder da liga, para o Chefes.

Com isso dito, o analista da FOX Sports, Nick Wright, deu uma visão mais detalhada do assunto.

“MVS tentando mostrar Mahomes subir depois daquela queda porque o arremesso foi um pouco atrás dele é mais irritante do que dez quedas combinadas”, Wright postado no Twitter.

“Patrick cobriu os WRs o ano todo, incluindo a queda do MVS contra o Philly.

“Isso é aceitável para MVS, na minha opinião.”

Enquanto o Chefes pode deixar temporariamente de lado as preocupações sobre passes perdidos após a vitória nos playoffs, o problema pode ressurgir no jogo restante da temporada regular contra o Carregadores de Los Angeles.

À medida que se preparam para a pós-temporada e a defesa do título do Super Bowl, enfrentar o desafio dos passes perdidos torna-se crucial para Patrick Mahomes e a Chefes. O resultado dos jogos futuros pode depender da sua capacidade de resolver esse problema persistente e manter um forte desempenho ofensivo nos playoffs.