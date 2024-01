O gesto romântico de Travis Kelce para Taylor Swift após seu touchdown contra o Bills

Travis Kelce deixou os fãs loucos com seu mais recente gesto romântico para Taylor Swift Enquanto o Chefes de Kansas City marchou em direção ao Super Bowl no domingo à noite.

O tight end marcou dois touchdowns em uma exibição influente enquanto os Chiefs comemoravam a vitória por 27-24 sobre o Notas de búfalo para armar um confronto com o Corvos de Baltimore no jogo do NFL Conference Championship.

Travis Kelce manda um coração para Taylor Swift após um touchdown, e ela derrete imediatamente

Como sempre, a maior líder de torcida dos Chiefs Rápido reservou um tempo de sua agenda lotada para apoiar o namorado, participando do jogo dos playoffs da divisão em Buffalo, com seu Eras Tour ainda em um hiato.

E Travis Kelce34 anos, queria mostrar seu apreço por seu parceiro com um gesto simbólico especialmente para o cantor Cruel Summer.

Quarterback Patrick Mahomes preparou Kelce para um touchdown no segundo quarto, depois que ele ficou aberto no lado esquerdo do campo, e ele optou por dedicar sua comemoração à namorada.

Kelce juntou as mãos para formar seu gesto característico de ‘coração de amor’ enquanto olhava para a suíte VIP onde Swift estava sentada.

E para surpresa de ninguém, a câmera se voltou para a cantora para avaliar sua reação. Ele também mandou um beijo na direção do cantor de ‘Anti-Hero’, com sua família também presente ao lado Rápido.

Escusado será dizer que ela parecia encantada por ter recebido uma menção especial de seu homem depois de assistir ao jogo em condições congelantes em Estádio de destaque em Orchard Park, Nova York.

Uma ocasião familiar

Kelce teria ficado encantado em ver seu irmão Jason, um centro para o Filadélfia Eaglesse dando bem com seu companheiro naquele que foi seu primeiro encontro público.

Jason e sua esposa Kylie se juntaram aos pais Donna e Ed na suíte, e Swift estava ansioso para participar das comemorações após a vitória dos Chiefs.

A 12 vezes vencedora do Grammy também deu as boas-vindas ao seu novo amigo Brittany Mahomes e amigo de longa data Cara Delevingne para o jogo, vestindo uma jaqueta branca e um gorro vermelho na caixa enquanto ela aproveitava o jogo.

A cantora avistou torcedores cumprimentando e rindo junto com os Kelces com as câmeras focadas neles diversas vezes durante o jogo. Mas foi Jason quem roubou as manchetes depois de engolir latas de cerveja enquanto fazia topless na área VIP.