O grande júri indicia Alec Baldwin pelo tiroteio fatal contra o diretor de fotografia no set de um filme no Novo México

A O grande júri indiciou Alec Baldwin na sexta-feira por uma acusação de homicídio involuntário em um tiroteio fatal em 2021 durante um ensaio em um filme ambientado no Novo México, revivendo um caso latente contra o ator.

Promotores especiais levaram o caso a um grande júri em Santa Fé esta semana, meses depois de receberem uma nova análise da arma usada. Eles se recusaram a responder perguntas depois de passarem cerca de um dia e meio apresentando seu caso ao grande júri.

Os advogados de defesa de Baldwin indicaram que irão contestar as acusações.

“Estamos ansiosos pelo nosso dia no tribunal”, disseram Luke Nikas e Alex Spiro, advogados de defesa de Baldwin, por e-mail.

Embora o processo esteja envolto em segredo, duas das testemunhas vistas no tribunal incluíam membros da equipe – um que estava presente quando o tiro fatal foi disparado e outro que havia saído do set no dia anterior por questões de segurança.

Baldwin, o ator principal e coprodutor do filme de faroeste “Rust”, estava apontando uma arma para a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante um ensaio em um set de filmagem nos arredores de Santa Fé em outubro de 2021, quando a arma disparou, matando-a e ferindo o diretor. Joel Sousa.

Baldwin disse que puxou o martelo, mas não o gatilho, e a arma disparou.

As acusações colocaram novamente Baldwin em problemas legais e criaram a possibilidade de prisão para um ator que tem sido um dos pilares da TV e do cinema por quase 40 anos, com papéis no sucesso de bilheteria “A Caçada ao Outubro Vermelho”, de Martin Scorsese “O Partiu” e a sitcom “30 Rock”.

Neama Rahmani, ex-promotor federal e presidente do escritório West Coast Trial Lawyers em Los Angeles, apontou erros anteriores dos promotores e disse que eles terão uma batalha difícil para condenar Baldwin, visto que sua equipe jurídica está no ataque desde o início do caso. .

“Baldwin tem recursos ilimitados. E ele vai apresentar uma defesa realmente agressiva”, disse Rahmani, dizendo que os promotores precisarão fazer mais do que apresentar evidências balísticas para argumentar que Baldwin tinha uma responsabilidade e um dever legal mais amplos quando se tratava de lidar com a arma no set.

Os juízes concordaram recentemente em suspender vários processos civis que buscavam indenização de Baldwin e dos produtores de “Rust”, depois que os promotores disseram que apresentariam as acusações a um grande júri. Os demandantes nesses processos incluem membros da equipe de filmagem.

Promotores especiais rejeitaram uma acusação de homicídio involuntário contra Baldwin em abril, dizendo que foram informados de que a arma poderia ter sido modificada antes do tiroteio e apresentar defeito. Mais tarde, eles mudaram de direção e começaram a avaliar se deveriam reapresentar uma acusação contra Baldwin depois de receber uma nova análise da arma.

A análise de especialistas em balística e testes forenses contou com peças de reposição para remontar a arma disparada por Baldwin, depois que partes da pistola foram quebradas durante testes do FBI. O relatório examinou a arma e as marcas que ela deixou em um cartucho gasto para concluir que o gatilho deveria ter sido puxado ou pressionado.

A análise liderada por Lucien Haag, dos Serviços de Ciência Forense do Arizona, afirmou que, embora Baldwin negasse repetidamente ter puxado o gatilho, “dados os testes, descobertas e observações relatadas aqui, o gatilho teve que ser puxado ou pressionado o suficiente para liberar o martelo totalmente armado ou retraído do revólver de provas.”

A supervisora ​​de armas no set de filmagem, Hannah Gutierrez-Reed, se declarou inocente de homicídio culposo e adulteração de provas no caso. Seu julgamento está programado para começar em fevereiro.

O diretor assistente e coordenador de segurança de “Rust”, David Halls, não contestou o manuseio inseguro de uma arma de fogo em março passado e recebeu uma pena suspensa de seis meses de liberdade condicional. Ele concordou em cooperar na investigação do tiroteio.

Um relatório anterior do FBI sobre a análise da arma pela agência descobriu que, como é comum com armas de fogo desse tipo, ela poderia disparar sem puxar o gatilho se a força fosse aplicada a um martelo desengatado, como ao deixar cair a arma.

A única maneira de os testadores conseguirem disparar era golpeando a arma com um martelo enquanto o martelo estava abaixado e apoiado no cartucho, ou puxando o gatilho enquanto ele estava totalmente armado. A arma acabou quebrando durante o teste.

O tiroteio de 2021 resultou em uma série de ações civis, incluindo alegações de homicídio culposo movidas por membros da família de Hutchins, centradas em acusações de que os réus eram negligentes com os padrões de segurança. Baldwin e outros réus contestaram essas alegações.

A empresa Rust Movie Productions pagou uma multa de US$ 100.000 aos reguladores estaduais de segurança no local de trabalho após uma narrativa contundente de falhas na violação dos protocolos padrão da indústria, incluindo depoimentos de que os gerentes de produção tomaram medidas limitadas ou nenhuma ação para resolver duas falhas de ignição no set antes do tiroteio fatal.

As filmagens de “Rust” foram retomadas no ano passado em Montana, por meio de um acordo com o viúvo do diretor de fotografia, Matthew Hutchins, que o tornou produtor executivo.