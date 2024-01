O guardanapo com o qual Messi assinou seu primeiro contrato com o Barcelona será leiloado

FEntusiastas e colecionadores de futebol aguardam ansiosamente o leilão de um artefato histórico que mudou para sempre o curso de Lionel Messi carreira ilustre. O famoso guardanapo em que Messi escreveu seu primeiro contrato com Barcelona em 14 de dezembro de 2000, está prestes a entrar em ação em Bonhamsuma prestigiosa casa de leilões britânica, entre 18 e 27 de março. O preço de venda estimado deverá ficar na impressionante faixa de 300.000 a 500.000.

Esta extraordinária peça de memorabilia do futebol foi cuidadosamente preservada num cofre desde a sua criação, sob a tutela de Horácio Gaggioli, Representante de Messi na época. O icônico guardanapo traz as assinaturas não apenas do próprio jovem prodígio mas também de Carles Rexach Barcelonasecretário técnico e José Maria Minguella, o caçador de talentos responsável pela descoberta de Messi.

Minguela desempenhou um papel fundamental na viagem de Messi ao Barcelona, ​​supervisionando a acomodação e o bem-estar do prodígio do futebol junto com seu pai, Jorge, desde setembro de 2000 até se estabelecerem na cidade. O guardanapo, que foi assinado durante um almoço no La Reial Societat de Tennis Pompeia, em Montjuc, contém um compromisso escrito de Carles Rexach. A inscrição, em caneta azul, atesta o compromisso oficial assumido naquele dia memorável, apesar de algumas opiniões opostas dentro do campo do Barcelona.

O guardanapo deveria ir para o museu de Barcelona

Originalmente, Gaggioli havia expressado sua intenção de doar este inestimável pedaço de história para o Barcelona museu. No entanto, parece que o sentimento mudou, uma vez que o guardanapo se encontra no leilão, em vez de dentro dos limites de um museu.

A importância deste artefato reside não apenas na sua fisicalidade, mas no impacto transformador que teve sobre Messia carreira e o destino de Barcelona. O documento tornou-se um símbolo de compromisso num período de incertezas no clube, onde as opiniões sobre a contratação do jovem talento variaram. Messi, embora maravilhasse as multidões com suas habilidades incríveis, enfrentou ceticismo devido a preocupações relacionadas ao crescimento. O clube blaugrana tomou medidas proativas, implementando um plano de tratamento para garantir o seu desenvolvimento físico alinhado com a sua idade.

Ian Ehling, Chefe de Livros e Manuscritos da Bonhams em Nova York, expressou seu entusiasmo com o próximo leilão. Ele observou: “Este é um dos itens mais interessantes que já manuseei. Sim, é um guardanapo de papel, mas é o famoso guardanapo que marcou o início da Lionel Messi carreira. Mudou a vida de Messi, o futuro de Barcelona, e contribuiu significativamente para criar alguns dos momentos mais gloriosos do futebol, para bilhões de torcedores em todo o mundo.”

À medida que a data do leilão se aproxima, o mundo do futebol antecipa ansiosamente quem se tornará o orgulhoso proprietário deste guardanapo histórico, uma peça tangível da extraordinária jornada que levou Lionel bagunçaeu me tornar um dos maiores jogadores de futebol da história.