O guitarrista do Rascal Flatts, JD Rooney, quebra o silêncio e desmascara o boato de transição

Rascal Flatts’ JD Rooney está fora do radar há muito tempo – mas ele está de volta para esclarecer sua vida pessoal … e abordar os rumores de que ele estava fazendo a transição para uma mulher.

Rooney começa sua carta aberta aos fãs pedindo desculpas por ter desaparecido nos últimos anos e depois acrescenta: “Em primeiro lugar, estou vivo! Tem havido tantos rumores e opiniões sobre mim – mas eu ‘ Estou finalmente saudável e pronta para o mundo. E NÃO, não estou fazendo a transição para ser mulher. Esse pensamento nunca passou pela minha cabeça. Nada contra a comunidade trans, mas eu precisava esclarecer as coisas.

O famoso guitarrista continua dizendo que atingiu o fundo do poço em setembro de 2021, quando conseguiu preso por um DUI no Tennessee – um incidente selvagem que o TMZ cobriu detalhadamente na época.

Rooney diz que depois disso ele foi para Utah para ficar limpo… um processo que ele diz ter exigido muito dele, mas do qual ele saiu do outro lado sóbrio e melhor do que nunca. JDR reflete sobre o que ele diz que seu alcoolismo causou… como grandes rupturas em seus relacionamentos.