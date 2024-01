O hat-trick de Vinicius ajuda o Real Madrid a derrotar o Barcelona e conquistar a Supercopa da Espanha

Xavi Hernández está enfrentando pressão renovada em sua posição como de Barcelona técnico depois que seu time sofreu um clássico de 4 a 1 contra Real Madrid no Final da Supercopa da Espanha.

Depois de derrotar o Osasuna na semifinal, o Los Cules tinha esperanças de outro troféu retornar à Catalunha na noite de domingo, mas na realidade eles dificilmente mereciam estar no mesmo campo que o Los Blancos.

Com o jogo disputado tendo como pano de fundo a atmosfera estranhamente tranquila que acompanha a realização da partida em Riade, Real Madrid adaptaram-se ao fluxo da partida muito melhor entre os dois lados, e nem precisaram estar a todo vapor para dispensar seus rivais mais ferozes.

A goleada começou no primeiro tempo, com Vinícius Jr. apresentando uma apresentação de Clássico para sempre, marcando um hat-trick antes do intervalo.

Ironicamente, foi Barcelona quem poderia ter atacado primeiro Roberto Lewandowski desperdiçando uma boa chance nos primeiros cinco minutos.

O atacante polonês recebeu a bola dentro da área e ficou cara a cara com Andriy Lunin no Real Madrid meta. No entanto, o guarda-redes ucraniano fez uma defesa reflexiva inteligente.

Daquele momento em diante foi tudo Real Madrid. Levou Vinícius Jr. apenas três minutos depois disso Lewandowski chance de abrir o placar.

Jude Bellingham fez um passe suntuoso por trás e o brasileiro colocou a bola com delicadeza além do avanço Pena de sobreposição para fazer o 1-0.

Rodrygo foi então o provedor de seu companheiro de equipe internacional, colocando um passe em uma posição perfeita para Vinícius Jr.

Ele bateu a bola de perto e fez 2 a 0, embora O Barcelona então acertou a trave por meio de Ferran Torres no contra-ataque.

Los Cules pensaram que estavam de volta ao jogo quando Lewandowski acertou um chute de primeira para o fundo da rede, de fora da área, mas a defesa do time imediatamente os decepcionou.

Quase desde o pontapé inicial, Ronald Araújo cometeu uma falta dentro da área, que Vinícius Jr. convertido no canto inferior esquerdo para completar seu hat-trick.

Xavi enfrentará maior pressão

John Laporta tinha ficado claro antes da viagem à Arábia Saudita que Xavi não estava sob ameaça de perder o emprego.

No entanto, Ernesto Valverde perdeu o emprego no Camp Nou depois de uma exibição igualmente sombria na Supercopa de Espana, e com Rafael Márquez nas alas, haverá imensa pressão sobre o treinador no seu regresso a solo espanhol.

Real Madrid completando o placar aos 64 minutos de jogo, com Rodrygo entrando em ação.

Um chute de longe rebateu na direção do brasileiro, que conseguiu enfiar a bola no canto inferior da rede à queima-roupa, completando uma noite simplesmente humilhante para o Barcelona. As coisas pioraram quando Araujo foi expulso por segundo cartão amarelo.

Real Madridentretanto, agora podem voltar seu foco para LaLiga EA Sports e sua esperada luta pelo título com Gironabem como um empate nas oitavas de final da Liga dos Campeões com RB Leipzig.