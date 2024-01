O heroísmo de Caitlin Clark no último segundo sela a vitória de Iowa por 76-73 contra o estado de Michigan

Tele 4º time de basquete feminino de Iowa garantiu uma vitória emocionante contra Estado de Michigan com uma campainha de sua estrela, Caitlin Clark.

A multidão com ingressos esgotados em Arena Carver-Hawkeye assistimos a um jogo que desafiou as expectativas, transformando-se numa batalha de coragem e determinação.

A campainha da embreagem de Clark atordoa o estado de Michigan

O jogo, que parecia caminhar para um final apertado, encontrou seu herói improvável em Caitlin Clark.

Preso em uma dura luta ofensiva com Estado de Michigan, Iowa precisava de uma rota de fuga e Clark entregue.

Com o placar marcando 73-73, Clark fez uma notável cesta de três pontos na campainha, selando uma vitória por 76-73 para o Olhos de falcão.

“Honestamente, quando ele saiu da minha mão, eu sabia que estava entrando”, disse Clark, mostrando a confiança que se tornou sinônimo de seu jogo.

O jogo foi de idas e vindas, com as duas equipes trocando vantagem ao longo do segundo tempo.

Clark’s A vencedora do jogo encerrou uma noite em que demonstrou sua habilidade de pontuação, terminando com impressionantes 40 pontos.

O jogo de Clark contra Michigan a vi acertando 14 de 34 arremessos (8 de 20 na faixa de 3 pontos), com cinco assistências e apenas um rebote (ela tem média de quase sete por disputa).

Ela também empatou o recorde de qualquer jogadora D-1 nas últimas 25 temporadas com seu quarto jogo consecutivo com mais de 35 pontos.

Apesar de uma noite de tiros desafiadora, o heroísmo de Clark no último segundo solidificou sua reputação como jogadora de embreagem.

“Essas são situações nas quais trabalhamos no final do treino todos os dias”, disse Clarkdestacando a preparação meticulosa que contribuiu para sua tacada vencedora.

Clark’s continua temporada estelar

Caitlin Clark desempenho contra Estado de Michigan adiciona outro capítulo à sua temporada estelar.

Com melhores números de arremessos e pontuação, Clark está indo muito além da proficiência definida por ela Jogador Nacional do Ano de Naismith em 2022-23 campanha.

Com média de 30,9 pontos por jogo, arremessando 49,5% do chão e exibindo suas capacidades de ameaça triplo-duplo, Clark continua a ser uma força a ter em conta.

O Olhos de falcãoagora com um recorde de 14-1, levará o ímpeto desta vitória emocionante para o próximo confronto contra o Cavaleiros Escarlates de Rutgers.

Enquanto eles se dirigem para Piscataway, Nova JerseyIowa terá como objetivo desenvolver Clark’s heroísmo e manter o ritmo da impressionante temporada atual.