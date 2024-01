O hilariante acidente com o presente de Natal de Jason Kelce: O aterrorizante Transformer

Jason Kelce fez questão de mimar sua esposa, Kylie, neste Natal, comprando para ela um colar em sua joalheria favorita. Porém, ele também a surpreendeu com um presente que acabou causando grande rebuliço na casa deles. Kylie compartilhou a divertida história no podcast “New Heights”, apresentado por Jason e seu irmão Travis Kelce.

Kylie revelou com entusiasmo que Jason havia lhe dado um presente especial Transformador: Optimus Prime, que opera por comando de voz. Ela expressou seu entusiasmo pelo presente único, dizendo: “Estou muito entusiasmada com isso”. No entanto, a situação tomou um rumo hilariante quando ela acrescentou: “Aqui está o problema… As crianças têm pavor disso”.

Jasão entrou na conversa, contando o caos que se seguiu quando eles ligaram o Transformer. “Ficamos com ele ligado por aproximadamente 30 segundos e houve gritos absolutos de terror e tivemos que desligá-lo imediatamente”, ele compartilhou. O cenário cômico continuou quando ele mencionou como seus filhos ficavam perguntando se poderiam ligar o robô, apenas para sempre receberem um sonoro “Não”.

As brincadeiras alegres do casal sobre a reação inesperada de seus filhos adicionam um toque charmoso e compreensível à história de Natal. É evidente que apesar do susto inicial causado pelo presente, a família Kelce encontrou humor na situação.

Os Kelce são uma família envolvente

Além da anedota divertida, vale a pena notar que o Optimus Prime o robô não é um brinquedo comum; normalmente tem um preço que varia de US$ 750 a US$ 1.000, enfatizando o pensamento e o esforço que Jason dedicou ao selecionar um presente especial e de alto valor para sua esposa.

A cativante história do acidente com o presente de Natal, juntamente com insights sobre os esforços futebolísticos dos irmãos Kelce, criam uma narrativa saudável e envolvente. A dinâmica lúdica da família e o gesto atencioso de Jason ressaltam o calor e o humor que caracterizam as celebrações do feriado.