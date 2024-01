O homem de US$ 31 milhões: Juan Soto estabelece novo recorde da MLB enquanto os Yankees evitam a arbitragem

Juan Soto e o New York Yankees alcançaram um ano histórico, Acordo de US$ 31 milhõessuperando o recorde anterior de arbitragem da MLB estabelecido por Shohei Ohtani.

Adquirido do San Diego Padres em uma troca fora de temporada Soto’s contrato recorde prenuncia o desafio financeiro que os Yankees enfrentam enquanto contemplam garantir o outfielder estrela por um longo prazo antes que ele atinja a agência gratuita no final do 2024 temporada.

Soto está no topo da lista de salários de arbitragem da MLB

O prazo de arbitragem em Quinta-feira marcou um momento crucial Liga Principal de Beisebolà medida que equipes e jogadores elegíveis trocavam valores salariais para a próxima temporada de 2024.

Para jogadores com três a seis anos de MLB tempo de serviço, a arbitragem torna-se um fator chave na determinação dos salários, levando a negociações e potencial arbitragem de terceiros se os acordos não puderem ser alcançados.

Juan Soto, designado como Superdois com a capacidade de passar por arbitragem quatro vezes, deverá eclipsar a de Ohtani Salário de US$ 30 milhões da temporada anterior.

Isto coloca Sotão no topo da lista dos maiores salários de arbitragem em MLB história.

Os maiores salários de arbitragem são:

Juan Soto, Yankees de 2024: US$ 31 milhões Shohei Ohtani, Anjos de 2023: US$ 30 milhões Mookie Betts, Dodgers de 2020: US$ 27 milhões Nolan Arenado, Montanhas Rochosas 2019: US$ 26 milhões

O Ianquesansioso para reforçar sua formação, adquiriu Sotão juntamente com Trent Grisham de Paissolidificando seu status como candidatos para a temporada de 2024.

Soto com foco na produção de 2024

Durante a conferência de imprensa onde Sotão foi apresentado como um ianqueele expressou seu entusiasmo para a próxima temporada e enfatizou seu foco na vitória.

“Minha prioridade agora é conhecer o time, conhecer os caras… e tentar atingir o mesmo objetivo que eles desejam”, disse. disse Sotó.

Em relação ao seu futuro além 2024, Sotão permaneceu diplomático, priorizando os objetivos da equipe e deixando as negociações contratuais para seu agente de confiança.

“Meu contrato, eles sabem para onde ligar e com quem falar. Estou aqui apenas para jogar beisebol. Não vai ser tão difícil porque tenho um dos melhores agentes da liga.”

Só o tempo dirá se o Ianques pode garantir Soto’s compromisso de longo prazo face a potenciais guerras de licitações entre agentes livres.