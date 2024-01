O Inter Miami e os Dolphins de Messi vão enlouquecer seus torcedores: que ideia revolucionária eles estão planejando?

Footyheadlines, site especializado em divulgar novos kits de futebol de todo o mundo, publicou uma das maiores surpresas dos últimos anos em designs de kits de times: Inter Miami pode usar um kit complementar verde e laranja que homenageia o Golfinhos de Miamiseu time mais próximo da NFL.

Embora não passe de um boato, o fato de o site ter publicado isso é porque algo está realmente acontecendo entre a administração do time da MLS e o time da NFL.

As habilidades fáceis de Mateo Messi inspiram comparações com seu pai Lionel

Messi central na campanha

As cores mostradas nas imagens, com Lionel Messi como a estrela, são semelhantes ao kit retrô do Golfinhos usam desde o seu início.

Também foi usado na década de 1980, quando foram treinados por Dan Marino. Apesar de ser um estilo icônico de camisa, ela não tem sido muito usada nos últimos anos.

A diferença entre as cores das duas equipes é gritante. Lembre-se disso Inter Miami tem o rosa como cor primária nas camisas, calções e meias, enquanto o kit Away é todo preto com debrum rosa.

Depois de um amistoso contra El Salvador em 19 de janeiro Inter Miami irá para a Ásia para jogar contra times da Saudi Pro League Al-Hilal e Al-Nassralém de Hong Kong e time da J-League Vissel Kobe. Então eles terminarão a pré-temporada com um amistoso contra Old Boys de Newell.

Na MLS, eles jogarão em casa contra Lago Salgado Real em 21 de fevereiro. O jogo de final de temporada para decidir o vencedor do torneio, mais conhecido como MLS Cup, está marcado para 7 de dezembro.