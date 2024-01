O irmão de Jon Jones diz que o campeão ‘não conseguia dormir’ antes da luta de Rampage Jackson, até o pai estava ‘sendo um fanboy’

Jon Jones não teve vida fácil antes de sua defesa do título de 2011 contra Quinton Jackson.

Isso é de acordo com o irmão mais novo de Jones, Chandler Jones. O quatro vezes NFL Pro Bowler apareceu na semana passada no podcast de Jackson, PODCAST DE JAXXONe explicou a “Rampage” o quão difícil foi realmente a preparação para a primeira defesa do título do UFC de seu irmão.

“Sou o irmão mais novo de Jon, então sei de quem ele é fã”, disse Jones. “E antes da luta de vocês, ele não conseguia dormir. E eu não dou a mínima para quem – estou te olhando nos seus olhos, não estou piscando – não dou a mínima para quem ele lutou, quem tem um nome maior, tanto faz, eu’ estou falando até hoje, que ele não conseguia dormir. Todos nós éramos fãs seus antes dele. Antes de ele se tornar um lutador do UFC, estávamos escolhendo você no jogo do UFC. Eu só quero que você saiba disso.

Jon Jones fez história em 2011 quando conquistou o título dos meio-pesados ​​do UFC ao derrotar Mauricio Rua no terceiro round, aos 23 anos, e se tornou o mais jovem campeão do UFC de todos os tempos. Esse resultado, combinado com uma paralisação anterior de Ryan Bader e subsequentes defesas de título sobre Jackson e Lyoto Machida, combinou para compor um dos maiores anos já realizados por um lutador do UFC, mas foi o confronto de Jackson que teve o clã Jones mais preocupado. E de acordo com Jackson, essa preocupação era inteiramente justificada.

“Cara, vou te contar sobre essa luta, já que estamos nisso. Naquela luta, ele venceu o melhor de mim de todos os tempos”, disse Jackson. “Ninguém nunca me enfrentou assim. Eu estava na melhor forma. Treinei em Denver, treinei alguns meses, uns dois ou três meses. Eu estava correndo sete milhas quando normalmente corria apenas três milhas. Minha primeira vez tomando suplementos todos os dias e treinei pra caramba. E eu estava, tipo, excessivamente confiante. Eu fico tipo, ‘Nunca perdi uma luta estando em tão boa forma como estou. Vou destruir esse garoto.’ E ele me deu um chute. Mas vou falar uma coisa do seu irmão: eu respeito ele, mas ele é o lutador mais sujo do MMA, mano. O olho cutuca, cara. O chute no joelho para trás.

“Não acho que ele faça isso de propósito, mas todos nós lutamos assim”, disse o jovem Jones. “É assim que todos nós levantamos as mãos. O capitão Insano não mostra piedade.”

“Ei, com aqueles dedos longos, eu não conseguia nem fazer o Três Patetas [defense]”, disse Jackson, rindo. Esses dedos ainda passam por essa merda.”

Jon Jones falou abertamente no passado sobre o quão desafiador foi o confronto com Jackson, especialmente no lado mental. O ex-bicampeão dos meio-pesados ​​do UFC – e atual campeão dos pesos pesados ​​- admitiu anteriormente que Jackson era seu ídolo no MMA enquanto crescia e que tinha pesadelos recorrentes com Jackson nocauteando-o no primeiro round da luta. Foram esses pesadelos que levaram “Bones” a abrir a luta em posição rastejante, pois foi a única manobra que afastou suas visões de ser nocauteado.

Ao falar com o irmão de Jones, Jackson admitiu que a manobra de rastejamento o confundiu desde o início e foi um fator importante para Jones vencer “o jogo mental” da luta. Jones finalmente derrotou “Rampage” com um mata-leão no quarto round no UFC 135.

Mas de acordo com Chandler Jones, até a família do campeão estava em conflito.

“Meu pai, cara, ele é o maior fã de ‘Rampage’”, disse Jones. “Então você tem que pensar, se você chama você de pai – meu pai é a pessoa mais espiritual do mundo. Ele é pastor de uma igreja, é um gangster espiritual, é um selvagem espiritual. Então, sempre que chegamos perto da hora do jogo ou da luta, ligamos para o nosso pai todos os dias. Ele nos dá as escrituras, sinto que ele pode falar com Deus através de nós para nós. Por alguma razão, toda vez que ele nos dá uma escritura, ela está falando diretamente conosco, direto ao nosso coração.

“E eu me lembro de uma vez, acho que Jon procurou meu pai para conseguir aquele chamado espiritual, e [my dad] estava apenas ligando [on behalf of] ‘Fúria.’ Ele estava chamando ‘Rampage’. O que você faz? O que você faz quando seu líder espiritual é um fanboy? Talvez seja por isso que você conseguiu o melhor Jon. Seriamente.”