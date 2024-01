O jogo ‘vintage’ de Travis Kelce leva os Chiefs de volta ao Super Bowl

Travis Kelce teve outro desempenho monstruoso nos playoffs para colocar o atual campeão Kansas City Chiefs de volta ao Super Bowl.

Com a namorada pop star Taylor Swift, o irmão Jason e a mãe Donna entre os presentes, Kelce fez 11 recepções para 116 jardas e teve uma recepção para touchdown na vitória do Chiefs por 17-10 no campeonato AFC sobre o Baltimore Ravens no domingo.

No processo, Kelce quebrou o recorde da carreira de Jerry Rice na NFL de maior número de recepções na pós-temporada. Ele agora tem 156 em 21 jogos dos playoffs.

Kansas City chega ao seu 4º Super Bowl em 5 anos

Kansas City está fazendo sua quarta aparição no Super Bowl em cinco anos e está a uma vitória contra San Francisco ou Detroit do terceiro título da NFL nesse período. Kelce tem três TDs nesta pós-temporada, depois de dois na vitória na rodada divisionária em Buffalo na semana passada.

O craque favorito do quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes, Kelce entrou em jogo com 1.694 jardas recebidas nos playoffs, atrás apenas das 2.245 de Rice no livro de recordes da liga.

Kelce, quatro vezes tight end All-Pro e duas vezes campeão e MVP do Super Bowl, também ocupa o segundo lugar, atrás de Rice, em recepções para touchdown nos playoffs. Rice fez 22, e Kelce marcou o 19º em uma recepção de 19 jardas de Mahomes no primeiro quarto.

O tight end de 34 anos tem sido uma das figuras mais visíveis do futebol nesta temporada, desde seu relacionamento com Swift, que está no auge da fama, até seu papel principal em vários comerciais de TV que estamparam seu rosto em todas as transmissões de jogos. e além.