O jornalista Jeremy Corbell diz que o estigma dos OVNIs acabou, permitindo que as pessoas se manifestem

Cineasta e jornalista Jeremy Corbell diz que já se foram os dias de estigma sobre as pessoas que relatavam fenômenos inexplicáveis ​​no céu – e isso abriu a porta para uma investigação aprofundada em sua busca pela verdade sobre os OVNIs.

Jeremy se juntou a nós no “TMZ Live” na terça-feira para falar sobre nosso evento de três partes, “TMZ Presents: UFO Revolution”, que está sendo transmitido agora no Tubi. Logo de cara, ele explicou por que a palavra “revolução” é tão apropriada.

Ele diz que os tempos certamente mudaram, e as pessoas estão levando a discussão sobre OVNIs (ou OVNIs) mais a sério… e é assim que as conversas estão provocando mudanças e movimentos em direção à verdade.

Jeremy espera que mais pessoas apresentem suas descobertas este ano… e ele nos diz exatamente por que isso é importante agora mais do que nunca.

A Parte 2 chega na quarta-feira e apresenta a reunião de Jeremy com o denunciante David Gruschfalando sobre as consequências de testemunhar perante o Congresso no ano passado e sobre o que viu durante seu tempo como oficial da Força Aérea e ex-oficial de inteligência.