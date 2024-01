O marido de ‘The Bachelorette’ Alum Rachel Lindsay pede o divórcio

O histórico de casais de sucesso da Bachelor Nation continua a diminuir … com a estrela de ‘Bachelorette’ Rachel Lindsay marido Bryan Abasolo puxando o plugue de seu casamento.

Bryan foi ao tribunal na terça-feira e pediu o divórcio após 4 anos de casamento … de acordo com novos documentos legais obtidos pelo TMZ.

Nos documentos, Bryan lista a data da separação como dezembro. 31 de outubro de 2023… e ele está citando as “diferenças irreconciliáveis” padronizadas como o motivo de sua separação.

Rachel e Bryan ficaram noivos durante o final… e então se casaram em agosto de 2019, durante uma cerimônia no México.

Em termos de anos de ‘bacharelado’, Rachel e Bryan fizeram isso durar um pouco… embora Rachel tenha mencionado anteriormente suas dificuldades em navegar em seu relacionamento aos olhos do público.

Rachel foi companheira de “Bachelorette” Kaitlyn Bristoweno podcast “Off the Vine” do ano passado, explicando que ambos sentiam uma pressão constante para mostrar aos fãs como ambos estavam.