O melhor prospecto do QB, Caleb Williams, anuncia a mudança esperada para o Draft da NFL

Caleb Williams, o altamente célebre USC quarterback, declarou oficialmente sua intenção de entrar no Draft de 2024 da NFL.

Willians recorreu às redes sociais para compartilhar sua decisão, afirmando, “Estou animado com o futuro e estou me declarando oficialmente para o Draft da NFL.”

A jornada de Williams para a NFL

Williansum jogador de destaque, deixa um legado universitário notável.

O Troféu Heisman 2022 o vencedor acumulou mais de 10.000 jardas em sua carreira universitária de três temporadas.

Apesar de USC desafiadora temporada de 2023, marcada por uma campanha de 7-5, Williams demonstrou sua habilidade com 3.633 jardas de passe, 30 touchdowns e cinco interceptações.

Notavelmente, ele também correu para 11 TDs.

O 22 anosoriginalmente de DC, começou sua jornada universitária em Oklahoma em 2021ganhando destaque rapidamente ao liderar uma vitória dramática de retorno contra Texas em seu primeiro ano.

Após sua transferência para USC em 2022 sob o treinador Lincoln RileyWilliams floresceu, guiando o Troianos para um recorde de 11-3 com estatísticas impressionantes de 4.537 jardas de passe, 42 TDs e apenas cinco interceptações.

Chicago Bears levará Williams em primeiro lugar no Draft da NFL?

Apesar dos desafios enfrentados durante o 2023 temporada, Williams continua sendo uma perspectiva cobiçada para a próxima Draft da NFL.

Seu talento, capacidade atlética e criatividade o posicionam como um potencial quarterback da franquia.

Calebe Williams atualmente é o segundo jogador da CBS Sports ‘ Classificações de prospectos do Draft da NFL de 2024seguindo atrás Estado de Ohio receptor amplo Marvin Harrison Jr.

No entanto, todos os três especialistas do CBS Sports NFL Draft colocam por unanimidade Willians como a escolha número 1 do consenso em seus últimos rascunhos simulados.

Enquanto o Chicago Bears detém a cobiçada primeira escolha geral no 2024 projecto, surgem especulações sobre a potencial selecção de Calebe Williams.

Os Washington Commanders têm a segunda escolha e os New England Patriots devem escolher a terceira.