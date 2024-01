O mistério persiste em torno de Deebo Samuel: ele não treinou, mas Mike Shannahan diz que “se sente melhor”

Creceptor ide Deebo Samuel é uma peça chave Kyle Shannahan plano de jogo. Portanto, toda vez que o jogador se machuca, alarmes começam a soar dentro do São Francisco 49ers e ainda mais nesta ocasião, quando o Campeonato NFC Está em jogo.

De acordo com 49ers relatório de lesão, Samuel não participou do treino de hoje devido à lesão no ombro sofrida no sábado no Rodada Divisional jogo contra o Green Bay Packers.

Embora São Francisco venceram aquele jogo por 24 a 21, o custo foi muito alto, pois perderam Samuel apenas na nona jogada do jogo. Embora as radiografias não mostrassem danos em seu ombro, o receptor não voltou ao jogo às Estádio Levi’s.

Após o treino de hoje, o treinador principal Shannahan não entrou em detalhes sobre o status de seu receptor estrela. Numa conferência de imprensa, ele simplesmente disse que o seu jogador “está se sentindo melhor.”

A importância de Deebo Samuel

Por insistência dos repórteres, o 49ers HC admitiu, “O ombro dele dói. Só isso, sim, só dói.” e foi isso. A questão permaneceu sobre seu status no caminho para o Conferência Nacional jogo do título neste domingo contra o Leões de Detroit.

Com o Carolina do Sul graduar-se no campo de futebol, o Nove geralmente marca 32,3 pontos em média, e o quarterback Brock Purdy completa 71,1% de seus passes. Eles também marcaram 28 touchdowns e sofreram apenas seis interceptações.

Inversamente, quando Débo não está jogando, Purdy tende a ter alguns jogos bastante difíceis. Nessas ocasiões, a média de pontuação da equipe cai para 18,8 pontos, e Purdy’s a taxa de conclusão cai para 61,4%. Marcaram apenas quatro vezes e foram interceptados cinco.

O relatório de lesões de São Francisco

Além de Samuelapenas ponta defensiva Nick Bosa e ataque ofensivo Trent Williams treino perdido; ambos receberam descanso não relacionado a lesões.

Final defensivo Arik ArmsteadZagueiro Dr. Greenlawambos titulares e defensores reservas George Odum e Ambry Thomas tiveram treinos completos, embora todos tenham lesões diversas.