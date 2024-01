O momento mais difícil para Gisele Bundchen, que precisará do apoio de Tom Brady

Gisele Bündchen‘sufocar, Vania Nonnenmacherteria falecido aos 75 anos após lutar contra o câncer. Nonnenmacher estava em tratamento no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, Brasil.

Ela deixa seis filhas, incluindo Gisele e sua irmã gêmea, Patrícia. A famosa modelo dá crédito à mãe por sua carreira de sucesso. Originalmente aspirante a ser jogadora profissional de vôlei, ela foi descoberta pela Elite Model Management em 1993, depois que sua mãe a matriculou em um curso de modelo ao lado de suas irmãs.

Gisele Bündchen parece totalmente arrasada na academia de Miami, mas isso não é novidadeRO

Aberto sobre problemas de saúde dos pais

Gisele falou recentemente sobre os problemas de saúde de seus pais, o que a levou a revisar sua dieta. Ela compartilhou uma rara foto de família no Instagram no início deste mês, expressando amor e desejando um 2024 abençoado.

Gisele já relembrou sua infância no Brasil, destacando as animadas conversas à mesa de jantar com suas cinco irmãs e sua regra de levantar a mão para falar.

“Quando eu era criança em Horizontina, [Brazil]éramos seis meninas na mesa de jantar, seis vozes se levantando para falar, rir ou discordar ao mesmo tempo”, escreveu ela em seu livro de memórias de 2018, “Lições: meu caminho para uma vida significativa”.

“Um dia, meu pai estabeleceu uma regra: se um de nós tivesse algo a dizer, precisávamos levantar a mão.”